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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

استمرار جلسات الحوار المجتمعي عن قانون الشهر العقاري بـ تنسيقية الشباب

صدى البلد

إستضافت اليوم تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين جلسة جديدة من جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الشهر العقاري.

 

شارك في الجلسة المستشار تامر الدقاق المستشار القانونى لمحافظ البنك المركزى ،الدكتور سامح عبد السلام مدير الإدارة القانونية بالبنك المركزى، وهشام زايد وعبد الحميد فوزي ممثلين عن البنك الاهلى  المصرى، ومحمد هاشم رئيس مجموعة الشؤون القانونية لبنك القاهرة ، ومحمد عثمان ممثل عن بنك التعمير والاسكان، وسامر صدقي مدير إدارة الشؤون القانونية ببنك قناة السويس، ووليد فوزي السيد ومحمد أحمد هلال نائب مدير عام القطاع القانوني ممثلين عن البنك  العقارى المصري العربي، ومحمد غانم ممثل عن بنك مصر ومحمد شعبان ممثلا عن البنك الزراعي المصري.


فيما شارك من أعضاء التنسيقية، النائب محمود بدر والنائبة مارسيل سمير والنائبة أميرة صابر والنائب أحمد فوزي أعضاء مجلس النواب والنائب أكمل نجاتي والنائب محمد فيصل القط والنائب عمرو عزت والنائب محمود تركي أعضاء مجلس الشيوخ ومن أعضاء التنسيقية ومحمود خليل وعبير العريان.


وشهد الجلسة إشادة  بالإصلاح الكبير في منظومة الشهر العقاري في الفترة الأخيرة مع ضرورة تطوير منظومة التوثيق والميكنة  والتركيز علي التجارب الدولية المقارنة والإسترشاد بتجارب الدول الأكثر تقدما من أجل الوصول لمنصات إلكترونية لتسجيل وبحث الملكيات.


وتناول الحوار عددا من المحاور أهمها التشابك بين الشهر العقاري والتمويل العقاري وتم اقتراح بعض الحلول للتيسير علي المواطنين للرهن في المجتمعات العمرانية الجديدة وضرورة ترابط القوانين وجعلها ككتلة واحدة تيسيرا علي المواطن بوجود شباك واحد والتنسيقية ستعكف علي دراسة ذلك مع البنك المركزي وقيادات القطاع المصرفي والعمل علي توسع وزيادة الفروع للبنوك وماكينات الصرف الآلي في القري ودعم الأماكن الأكثر إحتياجا

واستقر الحضور علي عقد مزيد من اللقاءات قريبا للوصول لأكبر قدر من الدراسات حول قانون الشهر العقاري وتيسير اجراءات التمويل العقاري علي المواطنين والسعي  للوصول للشمول المالي وتعامل كافة المواطنين بشكل رقمي مع كافة أجهزة الدولة في المعاملات المالية.

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