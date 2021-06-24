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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المدرس المتهم بالتحرش ينكر الواقعة: كنت أشجعهن

مدرسة
مدرسة

واصلت أجهزة الأمن القليوبية، التحقيق فى واقعة اتهام مدرس لغة إنجليزية بإحدى المدارس بنها التحرش بالطالبات، وأنكر المتهم في التحقيقات الواقعة تماما، مؤكدا أنه لم يتعرض للطالبات وأنه كان دائماً يحفزهن ويلاطفهن ويشجعهن على التفوق وأنه لم يمس أي طالبة منهن أو يتعرض لهن بسوء.


من جانبه كشف الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم فى القليوبية، عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في واقعة اتهام مدرس بالتحرش بالطالبات في إحدى المدارس التجريبية بمدينة بنها وهي الواقعة التي بدأت النيابة العامة التحقيق في البلاغات الواردة بشأنها.


وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أنه نظرا لعدم وجود طالبات في المدرسة لظروف الإجازة سوف يتم سؤال بعض العاملين في المدرسة بشأن ما جاء في اتهام عدد من الطالبات لمدرس اللغة الإنجليزية بالتحرش بهن أثناء تواجدهن بالمدرسة أو في سنتر الدروس الخصوصية.

وأكد أن الوزارة حريصة كل الحرص على تعقب أي مخالفة من هذا النوع وتوقيع العقاب الرادع بحق كل من يثبت ارتكابه مثل هذه الأفعال المشينة أيا كان.


وبدأ الكشف عن واقعة تعرض طالبات المدرسة التجريبية في بنها للتحرش من قبل أحد المدرسين عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ذكرت فيه إحدى الطالبات تعرضها للتحرش من قبل مدرس اللغة الإنجليزية بالمدرسة التجريبية في بنها.


وكان اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية قد تلقى إخطارا من المقدم أحمد حمدى رئيس مباحث قسم ثان بنها يفيد تلقيه بلاغا من "وليد ا.د" 46 وزوجته "سوزى م.ا" وبرفقتهما نجلتهما "ف.و.ا" 15 سنة طالبة بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة كائنة بمنطقة الفلل بدائرة القسم ومقيمة ذات العنوان وطالبتين آخريتين.


جرى إخطار اللواء فخر الدين عربي مدير أمن القليوبية وبالانتقال والفحص تبين للعميد خالد محمدي رئيس مباحث المديرية أن المتهم "م. ك.ط" 44 سنة مدرس لغة إنجليزية بقيامه بالتحرش الجنسى واللفظى بأبنائهم المذكورين داخل المدرسة أثناء شرح الحصص الدراسية الخاصة بمراحلهم الدراسية المختلفة "ابتدائى وإعدادي" في مادة اللغة الإنجليزية.


وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحثى وتمكن ضباط مباحث القسم من القبض على المدرس المشكو في حقه وبمواجهته أنكر ما نسب إليه وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المدرس المتهم القليوبية بنها وزارة التربية والتعليم أمن القليوبية

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