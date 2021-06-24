عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سهم Tesla يرفع ناسداك لمستوى إغلاق قياسي.. وحالة تفاؤل بين المستثمرين

مؤشر ناسداك
مؤشر ناسداك

صعد المؤشر ناسداك إلى مستوى قياسي عند الإغلاق الأربعاء 23 يونيو مدعوما بارتفاع سهم Tesla، فيما تفاءل المستثمرون بفعل بيانات أظهرت ذروة غير مسبوقة لنشاط المصانع الأمريكية في يونيو الماضي.

 

قالت شركة البيانات آي.إتش.إس ماركت إن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة ارتفع إلى قراءة عند 62.6 هذا الشهر، متجاوزا التقديرات عند 61.5، لكن المصنعين لا يزالون يجدون صعوبة في الحصول على المواد الخام والعاملين المؤهلين، مما يرفع الأسعار بشكل كبير.

 

وقفز سهم Tesla بعد أن قالت شركة تصنيع السيارات الكهربائية إنها فتحت محطة شحن تعمل بالطاقة الشمسية مع منشأة لتخزين الطاقة في عاصمة التبت لاهاسا وهي أول منشأة من نوعها في الصين.

البورصة المصرية : الخطة التنفيذية تضمن تطوير منصة التداول.. ونسعى لتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة

فريد : الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها فرصة النمو من خلال البورصة المصرية ..فيديو

 

وقلص ذلك خسائر السهم في 2021 إلى حوالي 7%.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 0.21% إلى 33873.19 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 0.11% إلى 4241.89 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 0.13% إلى 14271.73.

وربح ستاندرد آند بورز 500 نحو 13% في 2021، فيما ارتفع ناسداك وداو بنحو 11%

الصناعات التحويلية الطاقة الشمسية تخزين الطاقة المصانع الولايات المتحدة تصنيع السيارات الشركات الصغيرة والمتوسطة المصانع الامريكية Tesla ناسداك مؤشر ناسداك

ترشيحاتنا

كريم عبد العزيز: "البعض لا يذهب للماذون" مختلف تماما عن "نادي الرجال للسري"

تفاصيل القبض على شاب مصري بتهمة التعدي على حاخام يهودي في أمريكا

أول تعليق من أمريكا على بدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة

يهدد حياة 150 مليون .. أحمد موسى: آبي أحمد ارتكب جريمة الملء الآحادي لسد النهضة

حجازي: القانون الدولي في صفنا بقضية سد النهضة

ملف السد.. أحمد موسى: لدينا ثقة كاملة في السيسي والجيش والشرطة والمخابرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجامعة العربية تهاجم إثيوبيا: سد النهضة ليس صراعا عربيا إفريقيا

الأمم المتحدة تطالب إثيوبيا بوقف إجراءاتها الأحادية بشأن سد النهضة

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

مفاوض مصري ووزير سوداني يحرجان مبعوث إثيوبيا ويفضحان أكاذيب أديس أبابا على الهواء

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

قضية تمويل التنقيب عن الآثار..التحفظ على أموال وممتلكات زوجات حسن راتب وابنته

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الطيران يتفقد مقر الوزارة الجديد فى العاصمة الإدارية.. صور

ظاهرة مرعبة.. رماد موتى وبقايا بشرية على أرض وألعاب ديزني لاند.. لماذا؟

نتيجة للغضب العارم.. عربة خضار تتسبب في إقالة مسئول من منصبه.. فيديو

تسونامي الثقوب السوداء.. ناسا تكشف عن وقوع انفجارات بركانية في الفضاء

فيديو

دمار واسع وفرار آلاف السكان .. فيضانات عارمة في الصين

فيديوجراف.. المحصول فسد.. حقيقة أزمة المانجو

رفضت تدخلها في أزمة السد.. لماذا تخشى أثيوبيا جامعة الدول العربية؟

فيديوجراف.. وزير الري يكشف العواقب الوخيمة لـ ملء السد الإثيوبي

المزيد

ساحة رأي

المستشار محمد البياع يكتب: 7 حكم من فلسفة الحياة

محمود البسيوني يكتب: في رحلة الحياة ستزداد حكمتك

وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

د.دانييلا القرعان تكتب: العلاقات الأردنية المصرية

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ