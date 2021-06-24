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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مبيعات المنازل في أميركا تتراجع للشهر الرابع على التوالي في مايو

صدى البلد

تراجعت مبيعات المنازل في الولايات المتحدة للشهر الرابع على التوالي في مايو وسط ارتفاع أسعار الإسكان.

وبحسب رويترز من المتوقع استمرار انخفاض المبيعات لفترة من الوقت في ظل عدم قدرة شركات البناء على تسليم المزيد من المنازل بسبب ارتفاع أسعار الخشب مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك على الرغم من انخفاض العقود الآجلة لها بنسبة 45% مقارنة بأعلى مستوياتها.

وكانت قد انخفضت مبيعات المنازل القائمة بنسبة 1٪ على أساس سنوي، بينما ارتفعت عمليات إعادة بيع المنازل، التي تمثل الجزء الأكبر من مبيعات هذا القطاع في البلاد، بنسبة 45 ٪ على أساس سنوي.

 أسعار المنازل القائمة ارتفعت

واللافت أن متوسط أسعار المنازل القائمة ارتفعت بـ24 ٪ مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى أعلى مستوياتها تاريخيا في مايو، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على المنازل الكبيرة بعد أن اضطر المواطن على العمل أو الدراسة من المنزل بسبب الجائحة.

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وفي السياق نفسه، قامت رويترز بتهدئة مخاوف الأميركيين من حصول فقاعة في أسعار الإسكان، مشيرة إلى أن ارتفاع الأسعار جاءت بسبب عدم توازن العرض والطلب وليس بسبب ممارسات الإقتراض السيئة كما حصل عام 2008.

لكنها في الوقت نفسه أبدت مخاوفها من التضخم في ظل الارتفاع المتزايد لأسعار الإسكان.

ختام التعاملات الولايات المتحدة مبيعات المنازل العقود الآجلة الأسكان

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