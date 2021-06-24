Nokia G20 أحدث هاتف منخفض التكلفة من نوكيا

كشفت شركة نوكيا Nokia، عن إطلاق هاتفها الذكي الأحدث Nokia G20، والذي انطلق لأول مرة بسوق الولايات المتحدة الأمريكية بسعر منخفض مع إمكانيات قوية، وتعزم الشركة إطلاق الهاتف فى الأسواق العالمية قريبا.

وبحسب ما ذكره موقع GSMarena التقني، يتميز هاتف Nokia G20 الذي أعلنت عنه نوكيا فى أبريل الماضي، عن جميع إصدارات الشركة السابقة المنخفضة التكلفة، ومن المقرر أن يتمكن المستخدمين من شراء الهاتف بدءا من 1 يوليو المقبل، عبر موقع الشركة الرسمى على الويب.



ويتم تشغيل هاتف Nokia G20، بمعالج قوى من إنتاج شركة ميديا تيك من نوع Helio G35، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 64 أو 128 جيحابايت، قابلة للتوسعة من خلال بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويحتوى هاتف Nokia G20، على ما مجموعة خمسة كاميرات، منها كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 8 ميجابيكسل، إلى جانب إعدادات رباعية للكاميرا الخلفية الرئيسية منها بدقة 48 ميجابيكسل، متصلة بعدسة فائقة السرعه بدقة 5 ميجابيكسل، مع مستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل.

هاتف Nokia G20

ويحتوى هاتف Nokia G20، على بطارية كبيرة بقوة 5050 مللي أمبير فى الساعة، يتم شحنها من خلال منفذ USB-C، بقدرة 10 وات، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 11.

وتم تصميم هاتف Nokia G20، بشاشة عالية الدقة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض +HD، تبلغ بدقتها 720 x 1600 بكسل، وتحتوى على نوتش على شكل قطرة ماء مخصص لكاميرا التصوير السيلفي.

ووعدت نوكيا بترقية نظام التشغيل الخاص بهاتف Nokia G20، بسنتين من تحديثات نظام التشغيل الرئيسية وثلاث سنوات من التحديثات الأمنية، إذ سيحصل النظام التشغيلى للجهاز على أندرويد 12 و 13، ويمتاز الهاتف بمستشعر لبصمات الأصابع على الإطار الجانبي للجهاز.

سعر هاتف نوكيا Nokia G20





ويتوفر هاتف Nokia G20، في خيارين لونين هي الأزرق والفضي، للبيع اعتبارا من 1 يوليو القادم، مقابل سعر 199 دولار "أي ما يعادل 3 آلاف جنيه مصري".