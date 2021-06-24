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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال اتصال هاتفي

بن زايد لـ مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: نتطلع للعمل سويًا لمواجهة التحديات

الإمارات
الإمارات

حث عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي فى الإمارات خلال اتصال مرئي مع السفيرة ليندا توماس غرينفيلد المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة العلاقات الاستراتيجية الإماراتية الأمريكية وجهود البلدين الصديقين لصون السلم والأمن الدوليين وتعزيز التعاون والتنمية على الساحة الدولية، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة وام.

وتوجه عبدالله بن زايد آل نهيان بالشكر إلى السفيرة ليندا توماس غرينفيلد على تهنئتها بمناسبة انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن للفترة 2022 - 2023 .

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وأكد وزير الخارجية الإماراتي تطلع دولة الإمارات للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لمواجهة التحديات العالمية الملحة وتعزيز التعاون والشراكة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وتحقيق السلام والازدهار والتنمية للشعوب.

وأكد عبدالله بن زايد آل نهيان على عمق علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والحرص المستمر على تعزيز مجالات التعاون القائمة وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

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