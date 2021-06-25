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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاهة.. القبض على بطل فيلم "بلية ودماغه العالية" لاتجاره فى المخدرات

صدى البلد

ألقت أجهزة الأمن القبض على صلاح مجاهد وشهرته " تفاهة " والذى شارك في فيلم “بلية ودماغه العالية” بطولة الفنان محمد هنيدى  لاتهامه بالاتجار في المخدرات، بعدما عثر بحوزته على مسحوق يشبه مسحوق الهيروين المخدر بمنطقة الشرابية و و3100 جنيه من متحصلات البيع وهاتف محمول.

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فيلم "بلية ودماغه العالية"، الذي شارك في بطولته الفنان محمد هنيدي وأحمد زاهر وغادة عادل وهالة فاخر وسعيد صالح،و صلاح مجاهد وشهرته " تفاهة "  ومن تأليف مدحت العدل وإخراج نادر جلال، وتم عرضه سنة 2000.

ونرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن “تفاهة”..

-اسمه الحقيقي صلاح مجاهد

-أول ظهور له كان في فيلم “بلية ودماغه العالية”

-اكتشفه المخرج نادر جلال

-رصيده الفني فيلم و مسلسل

-شارك في مسلسل "رجل فى زمن العولمة"

-اختفى عن الساحة الفنية أكثر من ١٤ عاما

وجدت الشرطة مع صلاح نحو 50 جرامًا من مسحوق يشبه مسحوق الهيروين المخدر، و3100 جنيه من متحصلات البيع وهاتف محمول.

كما أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت تحريات رجال المباحث حول الواقعة لاستكمال التحقيقات.

بلية ودماغه العالية تفاهة اجهزة الامن الهيروين مخرج الفن

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