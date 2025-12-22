توغل إسرائيلي في القنيطرة تزامنا مع اشتباكات حلب بين الجيش السوري وقسد

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، يوم الاثنين بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي توغل في عدة قرى بريف القنيطرة الشمالي، وقامت بتفتيش المواطنين ، تزامنا مع اندلاع اشتباكات في مدينة حلب بين الجيش وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

توغل إسرائيلي في القنيطرة

وأوضحت وكالة "سانا"، أن قوة للاحتلال مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية انطلقت من نقطة الحميدية باتجاه قرية الصمدانية الشرقية سالكة طريق قرية الدوحة، ونصبت حاجزاً بين بلدة جبا وقرية أم باطنة، وقامت بتفتيش المواطنين.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، توغل الاحتلال في قريتي بئر عجم وبريقة القديمة في ريف القنيطرة الجنوبي، وفي المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين في ريف درعا الغربي.

اشتباكات في حلب

وفي سياق آخر، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأن حي الميدان بمدينة حلب شهد نزوح نزوح عدد من الأهالي جراء استهداف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" للمناطق السكنية بالرشاشات والمدفعية.

وأشارت وكالة "سانا" إلى أن "قسد" تقصف مشفى الرازي بمدينة حلب.

وفي يوم سابق من يوم الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع السورية أنه لا صحة لما تروجه قنوات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" عن هجوم لقوات الجيش السوري على مواقعها بحيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب.

وأضافت الدفاع السورية في بيان لها أن "قسد" هاجمت بشكل مفاجئ نقاط انتشار قوى الأمن الداخلي والجيش السوري بمحيط حي الأشرفية ما أدى لوقوع إصابات بصفوف قوى الأمن والجيش.

وأشارت إلى أن قوات الجيش السوري تقوم بالرد على مصادر نيران قسد التي تستهدف منازل الأهالي وتحركاتهم ونقاط انتشار الجيش والأمن بمحيط حيي الأشرفية والشيخ مقصود.

واستهدف قناصة تابعون لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" حاجزا للأمن الداخلي بمحيط دوار شيحان شمالي حلب.