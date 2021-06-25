الجزائر.. رئيس أركان الجيش يدين التدخل الأجنبي في ليبيا

عوامل الخطيرة التي ساهمت في تفاقم الوضع

قال رئيس أركان الجيش في الجزائر الفريق السعيد شنقريحة، إن التدخل الأجنبي في ليبيا أدى إلى ما وصفه بـ"الانفجار الحقيقي" ​​في منطقة الساحل الأفريقي.

ونقلت وسائل إعلام جزائرية، عن شنقريحة، قوله، في كلمته بمؤتمر موسكو للأمن، إن "الوضع في منطقة الساحل الأفريقي تأثر بأحداث الأزمة في ليبيا وعواقب التدخل الأجنبي في هذا البلد، إذ أدى التدخل الأجنبي في ليبيا إلى انفجار حقيقي، وتفاقم الأمن والاستقرار في أفريقيا ومنطقة الساحل".

وأضاف: "أصبح انتشار الأسلحة والمخدرات وظهور الجماعات المسلحة غير الحكومية، من العوامل الخطيرة التي ساهمت في تفاقم الوضع، وبذلك أصبحت منطقة الساحل منطقة تتصاعد فيها بؤر التوتر أكثر فأكثر".

وأكد رئيس أركان جيش الجزائر، أن الجزائر تتابع عن كثب الأحداث التي تجري في ليبيا، وغالبا ما تقدم مبادرات تهدف إلى تحقيق تسوية سياسية للأزمة في ليبيا.

وتابع أن الجزائر "تواصل العمل على إعادة إرساء الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة، بالأخص في مالي وليبيا وعلى أساس عدم التدخل الأجنبي والحفاظ على الوحدة الترابية".

وختم رئيس أركان جيش الجزائر كلمته بالقول إن "الظرف الدولي والإقليمي شهد تغييرات جيوسياسية متعددة الأبعاد، ترتب عليها بروز تحديات مست الأمن والسلم في فضائنا الإقليمي".

من جانب آخر، أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن المملكة تدعم إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها بإشراف عربي ودولي، وهو ما أكده رئيس مجلس النواب في ليبيا عقيلة صالح، مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات العامة في البلاد بموعدها المحدد في 24 ديسمبر المقبل.

وأشار صالح، خلال زيارته المغرب وأثناء عقده مؤتمرًا صحفيًا مع بوريطة، إلى أهمية إجراء الاقتراع تحت إشراف المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية. وشدد على أنه لا حل للأزمة في ليبيا سوى بإجراء الانتخابات، وأن الشعب الليبي هو من يختار من يحكمه، مشيدا بدور المغرب الهام في حل الأزمة الليبية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن الحلول التي لا تنطلق من الواقع الليبي وإرادة شعب ليبيا لن تنجح في حل الأزمة.

وأعرب بوريطة عن تأييد الرباط، بشدة، لجهود الأمم المتحدة لحل الأزمة في ليبيا وفق خارطة الطريق التي اتفق عليها الليبيون.

وأشار إلى أن الرباط انخرطت منذ البداية في جهود حل الأزمة الليبية انطلاقًا من قناعة أن استقرار ليبيا من استقرار المغرب.، مؤكدًا أن العاهل المغربي يتواصل مع جميع المؤسسات الليبية وعلى رأسها مجلس النواب قبيل إجراء الانتخابات. واعتبر بوريطة أن إجراء الانتخابات في ليبيا مرحلة حاسمة، مثمنا دور مجلس النواب الليبي وجهوده في تعزيز الاستقرار.

وتأتي زيارة عقيلة صالح إلى المغرب غداة انتهاء النسخة الثانية من مؤتمر دولي عقد بالعاصمة الألمانية برلين حول الأزمة الليبية، في محادثات أجمع المشاركون فيها على ضرورة إخراج المرتزقة وإجراء الانتخابات في موعدها وتوحيد المؤسسة العسكرية.

كما تأتي أيضا في ظل تنامي المساعي الدولية، وأيضاً المغربية، لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين والتعجيل بإيجاد حل للأزمة، مع مواكبة تفعيل مخرجات حوارهم السياسي الذي شهدته مدينتا بوزنيقة وطنجة.