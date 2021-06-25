صباح البلد يستعرض محطات حياة الراحل محرم فؤاد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" تقريرا ذكرى ميلاد المطرب الراحل محرم فؤاد، حيث ولد الفنان في 25 يونيو عام 1934.



وأشار التقرير إلى أن الراحل محرم فؤاد بدء مسيرته الفنية عن طريق المخرج هنري بركات، حيث قام بتقديمه في أول أفلامها "حسن ونعيمة"، وكان وقتها في عمر الخامسة والعشرون.



وأوضح التقرير أن الملحن محرم فؤاد قام بالتلحين بليغ حمدي وفريد الأطرش، ومن ثم قام بالتلحين لنفسه، كما عمل لفترة في السينما اللبنانية ثم عاد إلى مصر عمل ملحنا لنفسه وللآخرين.



كما بلغ رصيد محرم فؤاد السينمائي 13 فيلما أولهما حسن ونعيمة مع سعاد حسني ومحمود السباعي، حيث قدم عام 1991 فيلم "نصف عذراء" مع زبيدة ثروت ومحسن سرحان، وفيلم "وداعا ياحب" مع مريم فخر الدين عام 1960.

البداية الفنية

قدمه المخرج الكبير هنري بركات في فيلم "حسن ونعيمة" أمام سعاد حسني، وكان وقتها في الخامسة والعشرين، أما على مستوى الغناء تعاون محرم مع الملحن بليغ حمدي والموسيقار فريد الأطرش، قبل أن يقوم بتلحين أغنياته بنفسه.

وقال فؤاد خلال حوار له في برنامج "لسة فاكر" مع الإعلامية نهال كمال، إن بدايته الفنية كانت عن طريق المنتج حسن رمزي، الذي وقع معه عقد احتكار لمدة 5 سنوات، مضيفًا أنه قابل بعدها المخرج حسن الصيفي، الذي رشحه للمخرج هنري بركات، وأسند له بطولة فيلم "حسن ونعيمة".

واضاف فؤاد أن من علامات نجاحه في الفيلم، ظهور نوع سجاد يحمل اسم "رمش عينه"، تيمنًا بالأغنية التي أداها في الفيلم، مشيرًا إلى أن هناك موقفا لا ينساه، عندما ترك التصوير وسافر إلى الإسكندرية، وبحث عنه المخرج والمنتج ولم يجداه، فنشرا إعلانًا في الجرائد: "نداء إلى محرم فؤاد" موضحًا أن هذا الأمر علمه الالتزام.





كانت حياته الخاصة مثارا للجدل والسبب كثرة زيجاته.كانت أولى زيجات محرم فؤاد من الراحلة تحية كاريوكا، و عقب انفصالهما تزوج بأجنبية، ثم اللبنانية ماجدة بيضون وأنجب منها ابنه "طارق"، ويقال إنه ارتبط سرًا بالفنانة ميرفت أمين أثناء زواجه الثالث، ما تسبب في انفصاله عن والدة ابنه الوحيد، إلا أن ميرفت أمين نفت ذلك أكثر من مرة.وكانت الزيجة الرابعة للراحل من ملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق التي شاركها بطولة فيلم "الملكة وأنا"، وفي نهاية السبعينات تزوج بالممثلة عايدة رياض، لكنه انفصل عنها بعد اتهامها في قضية آداب شهيرة، وآخر زيجات محرم فؤاد كانت المذيعة التليفزيونية منى هلال، والتي بقيت معه حتى وفاته بأزمة قلبية.



وتُوفى محرم فؤاد في 27 يونيو 2002، بأزمة قلبية، عن عمر ناهز 68، بعد أن ترك قرابة 900 أغنية و13 فيلمًا سينمائيًا، ومسرحيتين غنائيتين..



