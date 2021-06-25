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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تقوية جهاز المناعة

خبيرة تغذية توجه نصائح للحفاظ على جهاز المناعة.. فيديو

المناعة
المناعة

وجهت الدكتورة بسمة الملا، خبيرة تغذية، ببرنامج "صحتك وبس" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"،  رسائل همة للمواطنين، من أجل التخسيس، وقالت إن هناك برنامج مميز يجعل المواطنين يصلون لـ وزن مثالي.

وأضافت بسمة الملا أنها تتلقى رسائل المواطنين، عن طريق صفحة البرنامج، وعن طريق الأرقام التى تظهر على الشاشة، وهناك فريق طبي يوجه النصائح الصحيحة.

ولفتت إلى أن هناك خبراء تغذية تحدثوا كثيرًا عن تقوية جهاز المناعة، والتخسيس، موضحة أن جهاز المناعة هو جهاز يوجه أى أمراض تواجه الجسم، وفى حالة عدم المحافظة عليه يصاب الإنسان بأمراض كثيرة.

 

 

 

 

كما قدمت الدكتورة بسمة الملا، خبيرة تغذية، ببرنامج "صحتك وبس" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، وصفة  البقدونس لحرق دهون الجسم.


مقادير وصفة البقدونس:


2 حزمة بقدونس فريش مقطع
2 ليمون مقطع شرائح
2 فص ثوم
6 أكواب من المياه


وتابعت أن البقدونس يعمل على تقليل الكوليسترول فى الدم، مما سيعدل من ضغط وسكر الدم من الدرجة الثانية، بالإضافة إلى حرق كمية كبيرة من دهون البطن.


وأكدت أن البقدونس يحتوي كمية من الألياف، والذى يقلل من التعرض للإمساك والمحافظة على الجهاز الهضمى ويطرد السموم والبكتيريا الضارة.
 

يعد عصير البقدونس والليمون أشهر أنواع المشروبات العشبيّة، ويحظى بسهولة تحضيره في المنزل، كما أنّه يعدّ خالياً من الكافيين.

 

فوائد عصير البقدونس والليمون
 

بحسب موقع "هيليثي لاين" فإن فائد عصير البقدونس والليمون تتمثل في التالي:  

 

١- عصير البقدونس والليمون تساعد على عمل الجهاز الهضمي وتحسن الهضم، ومن أحسن العلاجات للغازات الحمضية التي تؤدي لحرقة المعدة.

 

٢- كوب واحد من هذا العصير أفضل منقٍ للكليتين من السموم، ويحفظ المثانة من كل عدوى، لاحتواء مكوناته على مضادات البكتيريا والأكسدة والالتهابات.

 

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٣- هذا العصير من أفضل الوصفات المساعدة والصحية لفقدان الوزن بشربه مع وجبتى الإفطار والغذاء، نظرًا لأنه غني بالمكملات الغذائية المفيدة جدا للجسم، ويعمل على حرق الدهون، وفيه خصائص مدرة للبول.

 

٤- للمصابين بارتفاع ضغط الدم، فإن عصير البقدونس والليمون، يعد من أفضل الأغذية التي تعمل على تخفيف ضغط الدم المرتفع، وليس هذا فقط، فهو أفضل ضابط لمتوسط ضغط الدم، سواء للذين يعانون من انخفاضه أو ارتفاعه على حد سواء.

 

٥- عصير البقدونس والليمون يعد كذلك من العصائر المطهرة للدم من مختلف أنواع السموم، ومانعا لتَكَوُّن السموم في الدم من جديد، لاحتوائه على الكلوروفيل وفيتامينات “أ” و”ج” والبوتاسيوم، والكالسيوم والفسفور والحديد.

 

٦- هذا العصير أيضًا من بين أفضل الأغذية المقوية للجهاز المناعي، ومقاومة الجسم للعدوى البكتيرية التي يتعرض لها الإنسان.
 

٧- علاج فعّال لرائحة الفم الكريهة، لأنه غني بعنصر الكلوروفيل، وينصح بشربه في الصباح على الريق حتى يضمن رائحة فم طيبة طوال اليوم .

 

طريقة التحضير 
 

تضاف حزمة بقدونس صغيرة إلى نصف ليمونة بقشرها مع كُوب ماء، ويُضرب المزيج في الخلاط ويصفى ويشرب مع وجبه الإفطار والغذاء.
 

صحتك وبس التخسيس جهاز المناعة المناعة صدى البلد

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