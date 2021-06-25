وائل الفشني : لست ضد أغاني المهرجانات ولكن |خاص

كشف الفنان وائل الفشني عن رأيه في اغاني المهرجانات، خلال حلوله ضيفا على موقع صدى البلد.

وقال أنه ليس ضد تلك النوعية من الموسيقي، ولكن عليهم ان يختاروا الكلمات التي يغنوها للجمهور، ولا اعرف اذا كان هذا اللون من الموسيقس سيستمر ام لا ولكن هو موجود وله شعبية كبيرة.



كشف المطرب وائل الفشني، خلال حلوله ضيفاً على موقع “صدى البلد” عن سبب رفضه تسجيل القرآن الكريم بصوته.



وقال:" هذا ليس أمرًا سهلاً ويحتاج للكثير من الخطوات قبل أن أفعله، ويجب موافقة الأزهر، وأنا ضد الخروج في برامج وقراءة القرآن بصوتي، مع العلم أنني حافظٌ للقرآن وأعرف أحكامه جيدًا.



ظروف صعبة

وكان قد قال الفنان وائل الفشني إنه مرَّ بظروف مادية صعبة ولكن هذا لم يجبره على الدخول في أعمال من أجل المال، سوى مرة واحدة فقط".



وقال المطرب وائل الفشني، أنه بالفعل واجه الكثير من الصعوبات في مشواره الفني، ولكن كل هذه المشاكل بالنسبة له تهون حينما يقابل أحد جمهوره وهو يستمع لأغانيه ويخبره بأنه يحب أن يستمع له.

وتابع وائل الفشني: "أنا عامل علامة مع الناس، والجمهور الآن أصبح يفهم في المزيكا، ويحب أن يستمع إلى أعمالي ويبحثوا عن معاني الكلمات التي أقدمها، مثلما حدث في أغنية "سافر حبيبي"".

الغناء والتمثيل



تحدث الفنان وائل الفشني عن رأيه في دمج النجم بين الغناء والتمثيل، خصوصًا أنه في الأصل مطرب وخاض تجربة التمثيل من خلال أكثر من عمل آخرها مسرحية "ألمظ وسي عبده".



وقال وائل الفشني : الأستاذ الراحل حسن حسني أخبرني خلال مسلسل سلطانة المعز أن المطرب يمكنه أن يمثل لأنه يمتلك إحساساً عالياً، وكان لي الشرف العمل معه، وسعيد أنني لحقت التواجد معه، وصدقت ما قاله، ولكن الأمر ليس قاعدة ثابتة، فهناك الكثير من النجوم نجحوا في الدمج بين الاثنين وآخرين لم ينجحوا في فعل هذا".



وكشف المطرب وائل الفشني كواليس مشاركته في مسرحية "ألمظ وسي عبده"، وسر قبوله تلك التجربة وكيف استعد لها.



وأضاف وائل الفشني : “استفدت كثيرا من تجربة مسرحية ”حدث في بلاد السعادة" مع المخرج مازن الغرباوي، وهو من حمسني للتواجد في "ألمظ وسي عبده" ولكن شعرت أن تجسيد شخصية بحجم المطرب عبده الحامولي كبير علي".



وذكر وائل الفشني في تصريحات لـ "صدى البلد": "العرض لم يكن سهلا واحتاج مني الكثير من التدريبات لكي أقف على تفاصيل الشخصية وقرأت كثيرًا وجلست مع المخرج مازن الغرباوي وتحدثنا عن ما يريده، ولكن كان هناك بعض المواقف التي أتعرض لها على المسرح، حيث أقوم بنسيان بعض الجمل المقرر أن أقولها، ولكن لسرعان ما تداركت الموقف".



وحل المطرب وائل الفشني ضيفا على موقع صدى البلد السبت، وتحدث عن تفاصيل أحدث أعماله الغنائية، وكشف تفاصيل مشاركته في مسرحية “ألمظ وسي عبده”.



يتناول العمل السيرة الذاتية لـ ألمظ وعبده الحامولي، وذلك من خلال تسليط الضوء على تاريخهما الفني والغنائي، الذي كان بمثابة أيقونة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

"ألمظ وسي عبده" تأليف وأشعار د. مصطفى سليم، تصميم ديكور ومناظر محمد هاشم، تصميم أزياء مروة عودة، تأليف موسيقى أحمد مصطفى، تصميم استعراضات سالي أحمد، جرافيك و مابينج محمد المأموني، تصميم إضاءة عز حلمي، تنسيق مناظر سماح نبيل ، تصميم دعاية مصطفي عوض، ماكير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، مخرجان منفذان كريم محروس و نور السيد، إخراج مازن الغرباوى.



ألمظ وسي عبده

الجدير بالذكر أن "ألمظ وسي عبده" إنتاج وزارة الثقافة المصرية تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده.

وتابع: "هذه ليست التجربة الأولى لي في التمثيل وقد شاركت قبل ذلك مع الفنانة غادة عبد الرازق في مسلسل "سلطانة المعز" وساعدني هذا كثيرا في التجربة، ولكن كان هناك بعض الخوف من الوقوف على المسرح ولكن المخرج مازن الغرباوي قال لي "ادي للمسرح هيديك" وبالفعل حصلت على ردود فعل قوية جدا، وكنت أحرص على قراءة القرآن قبل الصعود على المسرح.

وكان كشف الفنان وائل الفشني عن الصعوبات التي واجهته في مسرحية "ألمظ وسي عبده" التي عرضت منذ فترة على مسرح البالون، ومن المقرر أن تعرض مرة أخرى خلال الفترة المقبلة