عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول تعليق من نانسي عجرم بعد استدعائها في قضية مقتل الشاب السورى

نانسي عجرم وزوجها
نانسي عجرم وزوجها

قالت الفنانة نانسي عجرم، أنها حضرت الجلسة الأخيرة في قضية مقتل الشاب السوري محمد الموسى في منزلها كشاهدة، وذلك من خلال حسابها بموقع التغريدات القصيرة تويتر.


وكتبت نانسي عجرم: "لم أغب ولن أغيب عن أي جلسة أُستدعي لها، وقد حضرت الجلسة الأخيرة بصفتي شاهدة وبطلب من زوجي فادي للتوسع في التحقيق وصولًا إلي إصدار الحكم النهائي والعادل في القضية".


وتابعت نانسي عجرم قائلة: "يرجى توخي الدقة في نشر الأخبار".

txt

نانسي عجرم تطرح برومو أغنية جايه معاك ..فيديو

txt

نشرة الفن| نانسى عجرم تخضع للتحقيق.. وأحمد كمال يكشف حقيقة إعتزال عبلة كامل


خضوع نانسي للشهادة:

 

حالة من الجدل أثارها خبر خضوع الفنانة  نانسي عجرم الى التحقيق خلال الأيام القادمة ، حيث أعتقد البعض انه من المقرر ان يتم فتح ملف قضية فيلاتها الشهيرة ، والتي قام فيها زوجها د. فادى الهاشم ، بقتل أحدى الأشخاص الذين اقتحموا منزلها .

 

وترددت شائعات ان أهل القتيل هم من دفعوا بإعادة التحقيق من جديد واستدعاء الفنانة نانسي عجرم من جديد ، ألا أن هذا الأمر ليس صحيحاً.


إعادة فتح التحقيق واستدعاء الفنانة نانسي عجرم للشهادة جاء بناء على طلب محامى زوجها ، بعد ان صدر بحقه حكم قضائي بالسجن لمدة 20 عاماً بجناية القتل (المادة 547) معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات والتي تتراوح عقوبتها ما بين 15 و20 عاما"، وإحالة الملف إلى محكمة الجنايات ، اى ان الحكم صدر مع إيقاف التنفيذ .


ولكن على ما يبدو أن د. فادى الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم ، كان يتوقع أن يحصل على البراءة بسبب ان الحادث كان بمثابة دفاع عن النفس ، وهو ما جعله يطلب محاميه الخاص التقدم بطلب لإعادة فتح التحقيق .

وقائع القضية: 
 

بدأت القضية حين قام شاب سوري باقتحام  منزل نانسي عجرم في لبنان بقصد السرقة  وكان يرغب في دخول غرفة بناتها، إلا أن زوجها فادي الهاشم تعامل معه بحسم، وبعد أن أطلق عليه الرصاص قرر أن يواجهه بنفس السلاح وقام بقتل السارق.

 

وسريعاً ما خرجت أسرة الشاب السوري الذى يدعى محمد حسن الموسى ، والمعروف إعلامياً بـ  قتيل فيلا نانسي، في وسائل الإعلام بأن ابنهم كان مزارعًا وأجيرًا في فيلا الفنانة، وأنه كان لديه أموال يرغب في استردادها من «عجرم» أو زوجها فادي الهاشم، فأراد التحدث للأخير مباشرة، دون الوسطاء الذي كان يعمل معهم بشكل مباشر، فتوجه إلى الفيلا مطالبًا بحقه فوقع قتيلًا برصاص الغدر.

نانسي عجرم محمد الموسى فادي الهاشم الفنانة نانسى عجرم حكم قضائي جايه معاك

موضوعات متعلقة

هبة طبجي والموسيقار إبراهيم معلوف يعلنان عن مولودهما الأول

"ثابت" لـ محمد رمضان تحقق 6 ملايين مشاهدة

نجل عمرو أديب يخضع لعملية جراحية" صورة "

محدش بيسأل عليها و تعاني من الزهايمر .. نجل عايدة عبد العزيز يكشف تفاصيل حالتها الصحية

هجوم عكس الصور.. ياسمين عبد العزيز برفقة ابنة محمد حلاوة وشقيقته ووالده

إدوارد: سمير غانم مدرسة كوميدية.. والسوشيال ميديا أصبحت مقززة

نشرة الفن.. دلال عبد العزيز وسمير غانم.. اقترب الأربعين ولا تعلم خبر وفاته.. واليوم العرض الخاص لفيلم "مش أنا" لتامر حسني

في ذكرى ميلادها.. كيف تسببت الفنانة الجاسوسة راقية إبراهيم في مقتل عالمة مصرية

ترشيحاتنا

حذفت صور الفيلم وغابت عن العرض الخاص.. هل حدث خلاف بين حلا شيحا وتامر حسني؟

مهرجان أسوان يمنح مايا مرسى جائزة نوت للإنجاز في قضايا المرأة

ولاء جاد: انتهاء تنفيذ مبادرة حياة كريمة في 143 قرية.. فيديو

أول تعليق من نانسي عجرم بعد استدعائها في قضية مقتل الشاب السورى

مهاجم الزمالك السابق يتعادل للجونة في شباك سيراميكا كليوباترا

للمرة الأولى منذ 2012.. حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريجان تصل الشرق الأوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الانتخابات.. تحذير أمريكي عاجل إلى إثيوبيا

مصادر مطلعة: مكتب الاتحاد الأفريقي لم يتبن توصيات باستئناف تفاوضات سد النهضة

قرار سعودي عاجل باخلاء قرية من سكانها.. ماذا يحدث؟

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس مصر

سوريا.. قرار عاجل من وزارة الداخلية بشأن دخول البلاد

تقرير تونسي : كاف يوقع عقوبتين على الأهلي قبل مواجهة الترجي

تحذير عاجل.. حالات جديدة يجيز فيها القانون فصل موظفي الدولة

نجل عمرو أديب يخضع لعملية جراحية" صورة "

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها البصل .. 3 أطعمة تحمي الكلى من الأمراض

تصيبك بأمراض خطيرة.. احذر تناول القهوة في هذا التوقيت

بديل السندوتشات .. طريقة عمل مقبلات الجبن بالخضار

التحكم في السكر وتقوية العظام.. تعرف على فوائد بذور الكتان

فيديو

الحرب اشتعلت.. ابنة محمد حلاوة تدخل علي خط الهجوم علي ياسمين عبد العزيز | فيديوجراف

فيديوجراف.. قرارت من البنك المركزي لمواجهة تداعيات كورونا

فيديوجراف| علي زين .. يد الأهلي تقترب من ضم صفقة قوية

فيديوجراف.. استمر ٢١ ساعة ..التفاصيل الكاملة لـ حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

المزيد

ساحة رأي

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

ياسر عبيدو يكتب: الرجولة فى خطر

رضا نايل يكتب : حيوان (قصة قصيرة)

د. رأفت محمود محمد يكتب: إفريقيا والشوكولاتة السويسرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ