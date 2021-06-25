متجر Microsoft Store ينافس جوجل وآبل بهذه الميزات

مع إعلان شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات عن نظام تشغيلها الجديد ويندوز 11؛ أعلنت الشركة أيضا عن تغيير شامل لمتجر التطبيقات الخاص بها Microsoft Store والذي حصل على عدد كبير من الميزات والتي جعلته ينافس مع تطبيقات جوجل وآبل.

وبحسب موقع Windows Central فإن متجر تطبيقات Microsoft Store للمرة الأولى سيدعم تشغيل تطبيقات هواتف أندرويد لجميع المستخدمين، حيث كانت متاحة سابقا مع ويندوز 10 لهواتف سامسونج فقط، وأصبح من السهل للغاية تشغيل التطبيقات وربطها مع أجهزة الكمبيوتر واللاب توب.



نظام دفع خاص لمتجر تطبيقات مايكروسوفت



وكشفت مايكروسوفت عن تغيير كبير في سياستها لتحفيز المطورين على إنشاء تطبيقات لمايكروسوفت بدءًا من 28 يوليو القادم ، وإذا استخدم المطور نظام دفع خاص به أو لجهة خارجية في تطبيقه ، فإن سيتيح لهم الاحتفاظ بنسبة 100 في المائة من الإيرادات، لكن هذه الميزة لا تنطبق على الألعاب الموجودة في المتجر.



عمولة متجر تطبيقات مايكروسوفت تنافس جوجل وآبل



وأجرت مايكروسوفت تغييرا شاملا على نسبة أرباحها من نسبة 30 % التي تتطلبها مبيعات الألعاب والاشتراكات مثل متجر تطبيقات جوجل وآبل إلى نسبة أقل بدرجة كبيرة، حيث أعلنت الشركة أنها ستخفض حصتها من عائدات الألعاب في متجر مايكروسوفت من 30 إلى 12 % بدءًا من الأول من أغسطس.



إتاحة تيك توك لجميع المستخدمين



وستتيح مايكروسوفت لكل من مستخدمي هواتف أندرويد و مستخدمي ويندوز 11 من أجهزة الكمبيوتر واللاب توب تحميل تطبيق الفيديوهات القصير تيك توك، كما سيسهل علي المستخدمين إنشاء مقاطع الفيديو الأصلية الخاصة بهم من خلال توفير أدوات سهلة الاستخدام لعرض اللحظات اليومية والتقاطها.