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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انتي عاملة عملية في أنفك؟ جمهور دينا يعلق على ظهورها بمهرجان أسوان|شاهد

الراقصة دينا
الراقصة دينا

نشرت الراقصة دينا صورا لها على حسابها بموقع تبادل  الصور " انستجرام" وذلك  خلال مشاركتها في  مهرجان أسوان السينمائى الدولي لأفلام المرأة بدورته الخامسة.

وظهرت الراقصة دينا بشكل مختلف ؛ حيث جاءت التعليقات أن حدث تغير كبير في ملامحها ؛ ومنهم من قال إنها قد أجرت عملية في أنفها.

دينا تتحدث عن الاغتصاب الزوجي:


قالت الراقصة دينا، إن العنف ضد المرأة يعتبر من أهم القضايا المجتمعية التي أصبحت عنصراً هاما في مجال صناعة الأفلام قائلة: «لانزال في حاجة لتقديم المزيد من المعالجات الفنية لمواجهة هذه المشكلة التي تؤثر على المجتمع ككل، فضلاً عن طريقة تربية الأبناء في سن المراهقة».

 

وأضافت قائلة: الاغتصاب الزوجي ليس من الدين لأن الزواج أساسه الألفة وفيما يخص الاغتصاب الزوجي، قالت الفنانة دينا، «الشرع لم يقل ذلك، ولو هنتكلم من ناحية الدين، لا يوجد مايسمى اغتصاب زوجي وفي هذه الحالة هناك ما يسمى الرضا لأنها زوجته وقاعدين مع بعض في البيت يجب أن يكون هناك ألفة بينهما ومحبة واحترام»، مضيفة «أنا ضد خروج أي امرأة عبر السوشيال ميديا للحديث عن أسرار علاقتها الزوجية والحديث عن مثل هذه المشاكل على الملأ».

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بفستان أبيض.. درة تبهر متابعيها بإطلالة في افتتاح مهرجان أسوان

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بفستان أنيق .. إلهام شاهين تتألق في حفل افتتاح مهرجان أسوان

وتابعت: الحديث عن الاغتصاب الزوجي على السوشيال ميديا عيب«المنطق بيقول لو الست عندها مشاكل في علاقتها الزوجية الخاصة تروح تتكلم مع أهلها أو مع أسرته، لكن لاتكشف أسرار بيتها وحياتها في فيديوهات أمام الجميع»، لافتة إلى أن الحديث في الاغتصاب الزوجي ومثل هذه المشاكل الخاصة يضعف قضايا المرأة ويوجهها نحو طريق أخر، قائلة: «اللي جوه أوضة النوم عيب أوي نخرجه بره، دي أخلاق اللي بيحصل بين الزوج وزوجته لايصح أن يكون حديث الناس على السوشيال ميديا».

 

الفنانة دينا شاركت في حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة لدورته الخامسة، أمس، حيث ظهرت مرتدية فستان قصير من اللون الذهبي، حيث دخلت على السجادة الحمراء بصحبة الفنانة إلهام شاهين التي تم تكريمها في حفل الافتتاح، والفنان باسم سمرة وأحمد وفيق وريم البارودي وبوسي شلبي.

الراقصة دينا دينا مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة مهرجان أسوان الاغتصاب الزوجي

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