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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تكنو تعلن عن هاتف Phantom X بقدرات تصوير ممتازة

هاتف تكنو Phantom
هاتف تكنو Phantom X

كشفت شركة تكنو Tecno، عن أحدث هاتف ذكي يحمل علامتها ويقدم إعدادات كاميرا تأتي لأول مرة ضمن هواتف الشركة، ويأتي هاتف Phantom X ضمن فئة الفلاجشيب، حيث تركز الشركة الصينية حاليا على المنافسة في قطاع الهواتف الرائدة.

 

مواصفات هاتف تكنو Phantom X


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف تكنو Phantom X، بكاميرا خلفية ثلاثية، بعدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر كبير مقاس 1 / 1.3 بوصة مع وحدات بكسل أصلية 1.2 ميكرومتر، متصلة بعدسة تليفوتوغرافي بدقة 13 ميجابكسل مع عدسة 50 مللميتر، والتي تصنفها الشركة ككاميرا بورتريه.

وتحتوي الكاميرا الثالثة بهاتف تكنو  Phantom X، على عدسة بزاوية واسعة للغاية تبلغ 120 درجة بمستشعر 8 ميجابكسل، مدعومة بفلاش LED رباعي، وكما يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 48 ميجابكسل، والتي تأتي متصلة بوحدة فائقة الدقة بدقة 8 ميجابكسل وعدسة 105 درجة، مع فلاش LED مزدوج.

ويتم تشغيل هاتف تكنو Phantom X، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G95، بدقة تصنيع 12 نانو متر، يتم توصيله بسعة تصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، مع سعة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت، ويمتاز الهاتف بنظام تبريد محسن يقوم بنقل الحرارة إلى غرفة بخار، والتي تعد بالحفاظ على برودة الجهاز من  3 إلى 5 درجات مئوية.


ويحزم هاتف تكنو Phantom X، على بطارية بقوة 4700 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات، عند شحنها لمدة 30 دقيقة ، يكفى لإعادة شحن البطارية من 0 إلى 70٪.


ويشمل هاتف تكنو Phantom X، على شاشة كبيرة عالية الدقة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، تبلغ دقتها 1080 x 2340 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا في الثانية، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم  HIOS 7.6، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

Tecno Phantom X
هاتف تكنو Phantom X

أقوى هاتف للألعاب بسعر منخفض

وكانت شركة تكنو قد أعلنت عن هاتف ذكي مخصص للألعاب ذو ميزانية محدودة أوائل الشهر الجاري، ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 7000 مللي أمبير، تحت عنوان Tecno Pova 2.

يأتي هاتف تكنو Pova 2، بشاشة كبيرة مميزة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.9 بوصة، تدعم معدل تحديث 60 هرتزا في الثانية، يعمل بمعالج قوى من نوع Helio G85، مقترن بذاكرة وصول عشوائي رام تبلغ سعتها 6 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

ويتوفر هاتف تكنو Pova 2، مقابل سعر يعادل 167 دولاراً (أي ما يعادل ألفين و600 جنيه مصري).

Tecno Pova 2
هاتف تكنو Pova 2
تكنو Phantom X الفلاجشيب هاتف ذكي Tecno Pova 2

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