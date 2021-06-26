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إلهام أبو الفتح
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أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

5 خطوات للتسوق عبر تطبيق واتساب

واتساب
واتساب

أضاف تطبيق المراسلة الأشهر في العالم واتساب WhatsApp، خاصية جديدة تتيح لمستخدميه التسوق بسهولة عبر منصة الدردشة، والتي تأتي كجزء من خطة شركة فيسبوك لإدخال أدوات التجارة الإلكترونية ضمن منتجاتها المختلفة.

وبحسب ما ذكره موقع "techstory"، تمنح ميزة واتساب الجديدة المسماة "عربات التسوق Carts"، المستخدمين الفرصة لشراء المنتجات التي يرغبون في الحصول عليها، بسهولة إرسال رسالة عبر التطبيق، إذ يمكنهم إرسال رسالة واحدة للشركة بسهولة.

 

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ويمكن للمستخدم تصفح الكتالوج Catalog، وعرض منتجات متعددة من تاجر واحد، وهي ميزة مخصصة لأصحاب الأعمال والمتاجر الذين يملكون حسابا على تطبيق “واتساب بيزنس”، تقدمها خدمة الدردشة لتسهيل التواصل مع العملاء وعرض منتجاتهم وخدماتهم عبر منصة التطبيق.

وبدون مغادرة التطبيق لإتمام عملية الشراء، سيتمكن المستخدمين من تصفح الكاتلوج مشاركة خياراتهم مع البائع لتقديم الطلب مباشرة، وكما يسمح واتساب لمستخدميه بخيار Add to Cart، إضافة أو إزالة عنصر واحد أو أكثر من عربات التسوق الخاصة بهم.

وكما يساعد واتساب WhatsApp، الشركات أو التجار على إدارة الطلبات الواردة من العملاء عبر التطبيق بسهولة، وتتبع استفسارات الطلبات، وإكمال أهداف مبيعاتهم، وتسهيل التحقق من العناصر التي أضافوها إلى عرباتهم، وفيما يلي نستعرض إليك طريقة التسوق على واتساب.


كيفية التسوق على واتساب

1. افتح تطبيق واتساب WhatsApp، واضغط على اسم أي حساب تجاري تتابعه أو تتحدث إليه على التطبيق.

2. قم بتصفح كتالوج المنتجات الذي تم نشره بواسطة الشركة على WhatsApp، للعثور على المنتجات التي ترغب في شرائها.

3. بمجرد العثور على المنتج الي ترغب بشراؤه، انقر فوق إضافة إلى عربة التسوق على واتساب.

4. يمكنك إضافة أكثر من عنصر واحد إلى عربة التسوق الخاصة بك، والعودة إلى الكتالوج لمواصلة التسوق أو الضغط على أيقونة عربة التسوق لرؤية جميع العناصر التي أضفتها إليها.

5. بمجرد الانتهاء من التسوق وإضافة جميع المنتجات التي ترغب في شرائها إلى سلة التسوق، أرسل عربة التسوق الخاصة بك إلى نافذة الدردشة الخاصة بالشركة الشركة لتأكيد طلبك وإتمام عملية الشراء، لاحظ أنه لن يتم إنهاء الطلب إلا بعد تأكيد البائع له شخصيًا.

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