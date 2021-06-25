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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هادي خفاجة يحتفل بعقد قرانه .. شاهد

هادى خفاجة
هادى خفاجة

احتفل الفنان الشاب هادي خفاجة قبل قليل، بعقد قرانه، وسط حضور عدد من أصدقائه المقربين وأفراد أسرته.

ونشر هادي خفاجة صورة من عقد القرآن عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام": وعلقت" الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات🤍"

يستعد الفنان الشاب هادي خفاجة، للعودة للسينما من جديد، من خلال الفيلم الشبابي «سيدا» الذي تعاقد عليه مع شركة «سينما سكوير» ليبدأ تصويره خلال أسبوعين من الآن من إخراج محمد عادل يوسف.

ووقع اختيار مخرج الفيلم على «هادي خفاجة» ليقدم بطولته السينمائية الأولى، بعد أن أصبح شابا، حيث اشتهر أثناء طفولته بعدد من الأعمال الهامة منها دوره في فيلم «أبو علي» مع النجم كريم عبدالعزيز حتى توقف بعد دوره في فيلم «شعبان الفارس» مع الفنان أحمد آدم.

ويعد فيلم «سيدا» واحدا من فيلمين يعد لهما المخرج محمد عادل يوسف، ويحاول تقديم تجربة سينمائية شبابية جديدة على سوق السينما المصري في فيلم «سيدا» بينما يضم الثاني عددا من النجوم.


يذكر ان اخر اعمال هادي خفاجة مسلسل المداح تدور أحداثه في إطار اجتماعي، من بطولة حمادة هلال، خالد سرحان، نسرين طافش، أحمد بدير، حنان سليمان، جمال عبد الناصر، محمد عز، محسن منصور، هايدي رفعت، تامر شلتوت، دنيا عبد العزيز، محمود عامر، بسمة ماهر، من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.


وظهر الفنان الشاب هادي خفاجة بشخصية جندي في مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، ضمن أحداث العمل، ويشارك مع المنسي في إحدى العمليات البطولية من أفراد الكتيبة بمدينة رفح .


مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعد من الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.


وشارك هادي خفاجة في مسلسل حواديت الشانزليزيه من بطولة  إياد نصار وإنجي المقدم، وداليا مصطفى، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل
 

 

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