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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الخارجية :تواجد القوات التركية والمرتزقة في ليبيا غير شرعي

سامح شكري
سامح شكري

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن المجتمع الدولي ومجلس الأمن أكدوا ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

وتابع شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج " الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" نتوقع تغير المنهج التركي في التعامل بمنطقة الشرق الأوسط، وفقا لقرارات مجلس الامن".

وردا علي سؤال الإعلامي عمرو اديب، بشأن ذهاب وفد مصري لتركيا خلال الأيام المقبلة، أكد وزير الخارجية، أنه لم يتحدد أي موعد لإستكمال الحوار مع الجانب التركي بعد.

وأوضح وزير الخارجية:"تواجد القوات التركية في ليبيا غير شرعي، وجاء بناء على الاتفاق مع حكومة الوفاق الذي لم يكن هذا من اختصاصها، مضيفا أن القوات التركية في ليبيا مطالبة بالخروج من ليبيا، لدخولها تحت بند المطالب الدولية بخروج القوات الأجنبية من ليبيا، ووفقا لمخرجات مؤتمر برلين 2 الذي عقد مؤخرا.

وأكد شكري أن تحفظ مصر والمجتمع الدولي بأكمله على تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، موضحا أن تحفظ تركيا على بند مغادرة القوات الأجنبية من ليبيا في مؤتمر برلين 2 ربما تكون محاولة لإضفاء شرعية على تواجدها.

وبحث سامح شكري وزير الخارجية اليوم الجمعة هاتفيًا، مع مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني، وانج ييّ، حيث تم تناول أوجه العلاقات الثنائية والدفع قُدمًا بكافة مجالات التعاون، اتساقًا مع الفرص والإمكانات المتاحة بالبلديّن.

وأعلن السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية تطرق كذلك إلى التنسيق القائم بين البلديّن بشأن التعامل مع جائحة فيروس "كورونا" المُستجد وسبل الحد من تداعياتها، بما في ذلك التعاون القائم حاليًا بين الجانبين للتصنيع المشترك للقاح في مصر.

كما تم التطرق كذلك إلى التحضير لزيارة وزير خارجية الصين المُقبلة إلى القاهرة.

ومن جانب آخر، أوضح حافظ أن الاتصال تناول أيضًا الحديث بشكل مطول ومُعمق حول ملف سد النهضة الإثيوبي من جوانبه وأبعاده كافة.

تصريحات سابقة
والتقى سامح شكري وزير الخارجية، يوم  الأربعاء  الماضي، نظيره الأماني هايكو ماس، بمقر وزارة الخارجية الألمانية، حيث أشار الوزيران إلى ما شهدته العلاقات الثنائية من مستوى متميز على مختلف الأصعدة خلال السنوات الماضية، وتطلع الجانبان إلى استمرار هذا التعاون ودفعه إلى آفاق أرحب.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، بأن شكري وماس تناولا خلال اللقاء عددا من ملفات التعاون الثنائي في القطاعات الاقتصادية والصحية والطاقة.

كما تبادل شكري وماس الرؤى حول مجمل الأوضاع في المنطقة وسٌبل حلحلة الأزمات التي تواجهها، وعلى رأسها التطورات في ليبيا والقضية الفلسطينية وسد النهضة.

وفي ختام اللقاء، اتفق الوزير شكري مع نظيره ماس على مواصلة التنسيق والتشاور في كافة الملفات والقضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الأولوية للدولتيّن.

وزير الخارجية سد النهضة سامح شكري الخارجية ليبيا تركيا مجلس الأمن

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