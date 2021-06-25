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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سكينة فؤاد : ثورة 30 يونيو من التواريخ المجيدة التى شهدتها مصر فى العصر الحديث

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو

 

قالت الكاتبة سكينة فؤاد ،  إن ثورة 30 يونيو من التواريخ المجيدة التى شهدتها مصر فى العصر الحديث ، لافتة إلى أن  الحس الوطنى والتاريخى هو من قاد الشعب المصرى للخروج فى ثورة  30 يونيو  خاصة بعد اختطاف جماعة الاخوان الارهابية ثورة 25 يناير ووصول الجماعة للحكم وقتئذ بطرق مشبوهة ولكن المصريون استطاعوا ب عبقرية عظمى ان يدركوا يثوروا ويخرجوا بحشود كبرى فى 30 يونيو  لانهاء الحكم الاخوانى الارهابى فى مصر .

 

وأضافت " فؤاد " ، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامى محمد الباز برنامج آخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار ،  ان جماعة الاخوان الارهابية كان يراودها دائمأ شبح تفكيك مؤسسات الدولة  المصرية ولكنهم فشلوا  فى هذا الامر ،  ولكن المصريون تصدوا لكافة هذه المخططات الارهابية  والذين ادعوا الشرعية الزائفة الكاذبة ، مؤكدة ان وسائل الاعلام العالمية وصفت مشاهد ثورة 30 يونيو ب اللحظات التاريخية والغير مسبوق فى  ثورات الشعوب العالمية "


وأشارت إلى أنها  شاركت فى ثورة 30 يونيو لأنها أدركت كم المخاطر الأمنية التى شهدتها مصر خلال فترة حكم الجماعة الاخوانية الارهابية ، لافتة إلى أن المصريون خرجوا فى 30 يونيو لتصحيح الطريق بعد اختطاف  جماعة الاخوان الارهابية لثورة يناير  .


وفى سياق متصل قال الإعلامي محمد الباز، إن أثيوبيا تتبع سياسة المراوغة والتدليس على دول العالم بشأن أزمة سد النهضة، ويبررون موقفهم، بل والأدهى من ذلك، يستغيثون بـ عبارات رنانة، غير صحيحة على الإطلاق؛ لضمان أحقيتهم في سد النهضة بحجج وأكاذيب واضحة.


وأضاف " الباز "، خلال تقديمه حلقة برنامج آخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار ،أن المفاوض المصرى فى قضية سد النهضة يمتلك حتى هذه اللحظة أوراق كثيرة سيستخدمها فى الوقت المناسب والصحيح، خاصة أن مصر دولة سلام، وتستخدم أساليب التفاوض والوصول إلى حل سلمى سياسى فى قضية سد النهضة .

 

ولفت إلى أن هيئة مكتب الاتحاد الافريقى اجتمعت أمس الخميس برفقة عدد من ممثلى الدول الإفريقية عبر خاصية "فيديو كونفرانس" وناقشوا فيه أزمة سد النهضة حيث كانت الكونغو الديمقراطية- التى ترأس الاتحاد الافريقى هذه الدورة- تشرف على هذه المفاوضات.

 

وأضاف " الباز "، أن اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الافريقى كان محبطأ ومخيبأ للآمال بدرجة كبيرة خاصة وأن وكالة أنباء الشرق الأوسط نشرت خبرأ بشأن هذا الأمر وكشفت أن هيئة مكتب الاتحاد الإفريقى لم تتبنى توصيات أو تفاصيل ذات صلة باستئناف التفاوض حول سد النهضة .

 

وأشار إلى أن ما تم خلال هذا الاجتماع شمل أن رئيس الكونغو الديمقراطية قام بعمل إحاطة مقتضبة بشأن ما تم الوصول إليه من المفاوضات وكانت عبارات موجزة قصيرة اشتملت على مستجدات قضية سد النهضة وذلك بالتوازى مع إعلان أثيوبيا رسميأ عزمها على الملئ الثانى لسد النهضة وانسحاب السودان من هذا الاجتماع، لافتا إلى أن هيئة مكتب الاتحاد الافريقى انتهى دون أن يتبنى أى توصيات فما يتعلق باستئناف مفاوضات سد النهضة وكان المنتظر منهم إطلاق توصيات باستئناف مفاوضات سد النهضة وبذل الاتحاد الافريقى فى هذه المفاوضات للوصول إلى حل بشأن أزمة سد النهضة .


يذكر أن و كالة أنباء الشرق الأوسط علمت مؤخرأ من مصادر مطلعة، أن اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي - الذي عُقد بالأمس 24 يونيو، عبر الفيديو كونفرانس - لم يناقش، ضمن أعماله، تفاصيل موضوع ملف سد النهضة وإنما اقتصر الأمر فقط على إحاطة مقتضبة من جانب الرئيس فيليكس تشسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي حول ما آلت اليه مفاوضات سد النهضة.


كما أفادت المصادر بأن السودان قد قاطع الاجتماع لعدم اقتناعه بجدوى مثل ذلك الاجتماع في الوقت الذي اقتربت فيه إثيوبيا من تنفيذ ما أعلنته من ملء ثان لخزان سد النهضة.

 

فيما جاءت مشاركة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد صامتة، حيث لم يقدم أية مداخلات أو أي إسهام خلال الاجتماع حول ملف سد النهضة.


كذلك، وفقاً للمصادر، فإن الاجتماع لم يتبن أي خلاصات أو توصيات ذات صلة باستئناف التفاوض حول سد النهضة في الإطار الأفريقي.

 

كما بحث سامح شكري وزير الخارجية اليوم الجمعة هاتفيًا، مع مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني، وانج ييّ، حيث تم تناول أوجه العلاقات الثنائية والدفع قُدمًا بكافة مجالات التعاون، اتساقًا مع الفرص والإمكانات المتاحة بالبلديّن.

 

وصرَّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية تطرق كذلك إلى التنسيق القائم بين البلديّن بشأن التعامل مع جائحة فيروس "كورونا" المُستجد وسبل الحد من تداعياتها، بما في ذلك التعاون القائم حاليًا بين الجانبين للتصنيع المشترك للقاح في مصر.


كما تم التطرق كذلك إلى التحضير لزيارة وزير خارجية الصين المُقبلة إلى القاهرة.


ومن جانب آخر، أوضح حافظ أن الاتصال تناول أيضًا الحديث بشكل مطول ومُعمق حول ملف سد النهضة الإثيوبي من جوانبه وأبعاده كافة.

كما تم التطرق كذلك إلى التحضير لزيارة وزير خارجية الصين المُقبلة إلى القاهرة.


ومن جانب آخر، أوضح حافظ أن الاتصال تناول أيضًا الحديث بشكل مطول ومُعمق حول ملف سد النهضة الإثيوبي من جوانبه وأبعاده كافة.

 

ثورة 30 يونيو سد النهضة انسحاب 25 يناير الإخوان الإرهابية سكينة فؤاد

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