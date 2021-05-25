بدون تفاصيل جاء وقت الحساب .. أحمد موسى: مصر طالبت قطر بتسليم 220 إرهابيا هاربا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حضور رئيس جهاز أمن الدولة القطري إلى مصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة واضحة إلى الإخوان والخونة الإرهابية؛ موضحا أن مصر قدمت طلبا قبل ذلك بتسليم 220 هاربا .



وأشار موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ان الزيارة لها معني واحد وهي التربيطات الأمنية، منوها أن اللجان الأمنية في مصر وقطر ناقشا اليوم عددا من القضايا الأمنية، لافتا أن كل إخواني ملطخة يده بالدماء سوف يتم تسليمه إلى مصر .

وأكد موسى، أن مصر تمتلك كافة الأدلة التي تثبت ارتكاب الإخوان الارهابيين الهاربين لديها جرائم في مصر، وعلى ذلك لابد من تسليمه إلى مصر .

وتابع موسى: «بدون تفاصيل جاء وقت الحساب، وهناك عدد من الدول التي استجابت لمصر وسلمت الإخوان الهاربين لديها».

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى جانب عبد الله الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة القطري.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الخارجية القطري نقل إلى الرئيس رسالة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والتي تضمنت توجيه الدعوة للرئيس لزيارة الدوحة، والإعراب عن التطلع لتعزيز التباحث بين البلدين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف بشأنها، بما يخدم تطلعات الدولتين.