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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. تفاصيل مسلسل السفاح لـ أحمد فهمى.. وظهور فيروز يشعل التواصل الاجتماعى

أحمد فهمى
أحمد فهمى


نشر قسم الفن عددا من الأخبار الفنية المحلية والعالمية على مدار الساعات الماضية،نستعرض ابرزها فى السطور التالية ، ومنها تفاصيل مسلسل السفاح لـ أحمد فهمى وظهور نادر لـ فيروز : 

 

صابرين تكشف عن سر ابتعادها عن السينما السنوات الماضية

 

كشفت الفنانة صابرين عن أسباب قلة أعمالها السينمائية  خلال السنوات الماضية ، مؤكدة ان الادوار التى كانت تعرض عليها فى الفترة الاخيرة لم تكن تشعر انها تصلح لها .

وتابعت صابرين فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد قائلة : هناك دماء جديدة من مخرجين  دخلت فى مجال السينما ، وربما تكون المرحلة العمرية التى أعيشها الان مطلوبة فى السينما ،لذا فمن المقرر ان أعود  الى السينما من خلال عملين هما الأنس والنمس وعروستى .

 

رقصت بالمعالق واسكندرانى.. حكاية حب مايان السيد للرقص بعد تصدرها التريند

 

تمكنت الفنانة الشابة مايان السيد، من تصدر مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد نشرها فيديو هي ترقص من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”.

 

وظهرت مايان السيد، في الفيديو وهي تتراقص علي أغنية “Oops!..I Did It Again

 

أحتفاء كبير من جهور السوشيال ميديا بها.. فيروز تزور محبيها كل سنة مرة

 

بمجرد ظهور الفنانة الكبيرة فيروز تصبح حديث العالم العربى أجمع ، فبعد نشرت ريما الرحباني عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" صورة لها بصحبة والدتها المطربة الكبيرة فيروز وكتبت:"سيلفي والماضي خلفي".

 

ورحب الجمهور صور محبوبتهم فيروز ، وعلقوا عليها فرحين :"الماضي والحاضر والمستقبل .. فيروز حاضرة في كل الأزمان "، وكتب أخر:"جارة القمر و ريما الحِِندقٌة، ولايوجد وصف.

 

آيتن عامر تستجيب لجمهورها وتحذف منشور يدعم تطبيق مثير للجدل

 

تصدرت الفنانة ايتن عامر مؤشر البحث عبر الموقع العالمى جوجل، وذلك بسبب دعمها الى احدى التطبيقات الالكترونية التى ربط البعض بينها وبين عدد من الفتيات اللاتى تمت محاكمتهن مؤخراً .

 

حيث نشرت آيتن عامر عبر صفحتها الشخصية على انستجرام تطلب من جمهورها تحميل إحدى التطبيقات التى تعتمد على البث المباشر وتابعت قائلة : " نتقابل live الساعة ٥ ونتكلم ونحتفل سوا بالـ١١ مليون”.

 

 

بطولة أحمد فهمي.. مؤلف السفاح: مستوحى من قصص حقيقية

 

أكد المؤلف محمد صلاح العزب، أنه يواصل حالياً كتابة حلقات مسلسل “ السفاح ” بطولة أحمد فهمى، ومن المقرر عرضه على احدى المنصات الالكترونية .

 

وتابع “ محمد صلاح العزب"  فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد  ، ”ان مسلسل السفاح  تدور أحداث فى أطار 8 حلقات ، وحتى الان لم يتحدد موعد نهائى لانطلاق تصويره . 

 

الفنانة الفن فيروز احمد فهمي صابرين

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