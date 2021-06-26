ننشر بنود بروتوكول التعاون بين غرفتي البحر الأحمر وسوهاج التجاريتين

لتنمية فرص الاستثمار..

وقعت غرفتا البحر الأحمر وسوهاج التجاريتان، فى مدينة الغردقة، بروتوكول تعاون مشتركا حيث وقع خالد رضا عبد الجليل، رئيس غرفة البحر الأحمر، والنائب خالد أبوالوفا، رئيس غرفة سوهاج البروتوكول الذى يتضمن 9 بنود.

بنود البروتوكول

وينشر “صدى البلد ” أهم بنود البروتوكول وهي:

ضرورة العمل على تدعيم وتنمية الفرص الاستثمارية المتاحة وتبادل الخبرات لما فيه الصالح العام لتجار وصناع ومنتسبى ومؤدى خدمات محافظتى سوهاج والبحر الأحمر.

تعزيز وتطوير العلاقات بين الغرفتين والتاَخى والعمل المشترك



إقامة وتأسيس أواصر التعاون والترابط المشترك بين الغرفتين بهدف إكساب الغرفتين الخبرة والمهارة اللازمة والنهوض بمستواهما في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية وخاصة الموارد الطبيعية التى تتميز بها كلاً المحافظتين.



تقديم الاقتراحات والاستشارات والأفكار وكافة البيانات والمعلومات المتاحة عن تجار وصناع كلاً المحافظتين بهدف تنمية الاستثمارات.



عقد اللجان والاجتماعات المشتركة على مستوى الجهاز التنفيذى والشعب التجاريه ومجلسى إدارة الغرفتين.



عرض أحدث المستجدات وتبادل الأبحاث والتقارير الاقتصادية وإتاحة البيانات التجارية لأصحاب الأعمال والمستثمرين لإمدادهم بالمعلومات اللازمة التى تساعدهم على إقامة مشروعاتهم.



الاتفاق على الاستفادة من خدمات أكاديمية التجار ووحدة ريادة الأعمال المزمع افتتاحها بالغرفة التجارية بسوهاج بما يهدف الي تدريب العاملين وتجار وصناع ومنتسبى الغرفتين وتأهيلهم علي سرعة إنجاز الأعمال.



تنظيم اللقاءات الجماهيريه والعروض التجاريه والمعارض المتخصصة ومنافذ البيع الجماعي المشتركة.



تشكيل لجنة رفيعة المستوى للتحكيم وفض المنازعات بين اى عضو فى الغرفتين.

ولفت خالد عبد الجليل، رئيس غرفة البحر الأحمر، فى تصريحات خاصة لــ “صدى البلد”، إلى أن استراتيجية مجلس إدارة الغرفة، تهدف لتوقيع بروتوكول تعاون مع كافة الغرف الـ27 على مستوى الجمهورية؛ لترسيخ العمل الجماعى وتبادل الفرص المتاحة فى مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والصناعه علما اننا سبق لنا توقيع بروتوكولات مع غرف الدقهليه والشرقية.

وكان وفد مجلس إدارة غرفة سوهاج التجارية يترأسه النائب المستشار خالد أبو الوفا محمد، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، وعضو مجلس الشيوخ عن محافظة سوهاج، يرافقه كل أحمد اللبان محفوظ النائب الاول، واحمد كامل عبد الرحيم يوسف النائب الثانى واحمد الطيب العسال السكرتير العام، والدكتور محمد مبارك وحاتم سعد مرسى ومحسن ابو كب ومحمود خلف اعضاء مجلس ادارة الغرفة ومحمد الشندويلى اخصائى تخطيط ومتابعة بالغرفة.

وشهد توقيع بروتوكول التعاون المشترك من جانب غرفة البحر الاحمر التجاريه كلا من على يوسف حمدان علي نائب اول الغرفه ومحمد شاكر على محمد نائب ثانى ومحمد احمد محمد خليل وعبدالحكيم زكى محمد عبد الغنى وانطونيوس صلاح محروس سليمان امين صندوق الغرفه وصفوت نبيل توفيق سكرتير الغرفه ورباب محمد مدنى وعبد الحميد محمدعلى وعلاء حسن عمر ومحمد الشيخى اعضاء مجلس ادارة الغرفه التجاريه بالبحر الأحمر ؛ وقال ابوالوفا ان اللقاء تناول اوجه التعاون بين منتسبى الغرفتين ممثلين فى الشعب النوعيه لكلا الغرفتين.

وأشار إلى أن الزيارة ستستمر حتى السبت وتتضمن عقد لقاءات مشتركة لمجلس الإدارة لغرفتى سوهاج والبحر الأحمر ورؤساء الشعب النوعية فى الجانبين لمناقشة آليات العمل المستقبلية وعقد لقاء بين أعضاء مجلس إدارة الغرفتين مع رجال الأعمال والمستثمرين فى محافظة البحر الاحمر على ان يعقب ذلك القيام بجولة ميدانية بالمنطقة الصناعية بسفاجا وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظة البحر الأحمر والقيام بجولة ميدانية بالمنطقة التجارية بمدينة الغردقة؛ وعقب توقيع البروتوكول تبادل الوفدين الهدايا التذكارية من دروع وميداليات بين رئيسى الغرفتين التجاريتين.