بفستان أسود جذاب.. مى سليم تتألق في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة مي سليم، صورة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

و ظهرت مي سليم فى الصورة بفستان اسود جذاب من أمام سيارتها الفارهة.



وتركت مي سليم، شعرها إلى الوراء بطريقة إنسيابية وناعمة مع وضع اكسسورات الشعر على جانبي شعرها، وهو ما يتناسب مع إطلالتها.

يذكر أن آخر أعمال مي سليم مشاركتها في مسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد.

ويعد مسلسل "لحم غزال" ثاني عمل يجمع الفنانة غادة عبد الرازق بزوجها مدير التصوير "هيثم زنيتا" بعد مشاركتهما سويا العام الماضي في مسلسل “سلطانة المعز” .

وشاركت مي سليم، مؤخراً في مسلسل "ضربة معلم" دارت أحداث المسلسل، الذى ينتمى لنوعية 45 حلقة، فى إطار شعبى اجتماعى، حيث يعيش الشاب الفقير "جابر" الذى يعمل فى البناء والمعمار ويتعرض للعديد من المواقف التى تجعله يدخل فى صراع كبير يغير حياته ويحقق نجاحا كبيرا فى المقاولات وتصبح شركته الأكبر فى السوق.



ويشارك فى بطولة المسلسل محمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، وأنعام سلوسة، وسلوى عثمان، ومحمد عز، محسن منصور، وتأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.



وطرحت الفنانة ميس حمدان، مؤخرا أغنية "صح صح"، عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر أسامة السليمي، وألحان محمد البدر، توزيع أحمد العسال، ومن إنتاج نصر محروس.

وتعد الأغنية هي ثاني تجارب ميس في الغناء باللهجة الخليجية بعدما قدمت سابقًا أغنية "ماريده" من ألحان ناصر الصالح.



كما أن ميس حمدان شاركت رمضان الماضي في مسلسل "ونسني"، وقامت بدور الراقصة عفاف، والعمل بطولة محمود الليثي، سارة درزاوي، بسنت شوقي، أحمد سلطان، من إخراج رامي رزق الله.