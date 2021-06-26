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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. هجوم بطائرات مسيرة قرب القنصلية الأمريكية بأربيل

مكان سقوط الطائرات
مكان سقوط الطائرات المسيرة

تعرضت قرية براغ بمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان شمال العراق والتي تبعد 3 كيلومتراً فقط عن موقع القنصلية الأميركية في أربيل بطائرات مسيّرة، صباح اليوم، فيما أشار مسؤول رفيع المستوى في محافظة أربيل إلى وقوع هجومين مشابهين قرب منطقة كومسبان التابعة لأربيل.

وبحسب وسائل إعلام كردية فقد أفادت مصادر أمنية بوقوع هجوم على أربيل بالطائرات المسيرة، في تمام الساعة 1:30 ليلا من يوم السبت على قرية براغ التي تبعد 3 كيلومترات فقط عن موقع القنصلية الأميركية الجديد في أربيل.

ووقع الهجوم بواسطة ثلاث طائرات مسيّرة محمّلة بمواد متفجرة (تي أن تي)، حيث انفجرت قنبلتان منهما، إحداهما في بستان في قرية براغ.

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ووصلت القوات الأمنية إلى موقع الهجوم لتبدأ بالتحقيقات، فيما لم يصدر عن تلك الجهات الأمنية أي بيان حتى الآن.

وهذه هي المرة الثانية التي يشن فيها هجوم على محافظة أربيل، بالطائرات المسيرة، حيث استهدف الهجوم السابق مقرات لقوات التحالف الدولي في مطار أربيل الدولي.

ووفقا لمسؤول رفيع المستوى في محافظة اربيل، شُن هجومان مماثلان قرب منطقة كومسبان، وسيتم نشر بيان من قبل القوات الأمنية حول الهجمات الواقعة اليوم.

يذكر أن مطار أربيل الدولي تعرض لهجوم مماثل، في 14 ابريل الماضي، وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أن التحقيقات كشفت تعرض مطار أربيل الدولي إلى هجوم بطائرات مسيّرة محمّلة بالمتفجرات (تي ان تي)، استهدفت مقرّات قوات التحالف الدولي داخل المطار.

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