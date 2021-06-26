قبل انطلاق معرض الكتاب بأيام.. احجز تذكرتك إليكترونياً

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الاثنين وخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس، والمقرر أن يفتتحه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يوم ٣٠ يونيه الجاري.



ويشهد المعرض لأول مرة هذا العام المنصة الإلكترونية، وبها أول معرض افتراضي موازٍ بتقنية 3D، كما يتم إطلاق جميع الفعاليات والأنشطة افتراضيًّا على المنصة حفاظًا على السلامة والصحة العامة للجمهور، كما أن حجز تذاكر المعرض والحصول عليها مجانًا هذا العام.



وترصد صدى البلد في هذا التقرير، كافة التفاصيل والمعلومات عن تذاكر المعرض، وكيفية حجزها من قبل الجمهور.

- يمكنك حجز تذاكر معرض الكتاب عبر الرابط التالى: cairobookfair.gebo.gov.eg

- الضغط على خيار «احجز تذكرتك».

- اختيار يوم الزيارة.

- إدخال البيانات الشخصية المطلوبة «الاسم- رقم الهاتف- البريد الإلكترونى- العمر- الجنسية- النوع»، وصولاً إلى مرحلة الحصول على تذكرة الزيارة.

- بعد الانتهاء من عملية التسجيل، سيتم إرسال نسخة من التذكرة في رسالة نصية على واتس آب للرقم المسجل ونسخة أخرى على البريد الإلكتروني تحتوى على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة.

- الحد الأقصى للحجز هو 4 تذاكر لكل رقم هاتف سواء فى اليوم الواحد أو على مدى مدة المعرض

- حجز تذاكر كبار السن وذوى الهمم يدخل المرافق لهم بدون تذكرة

- دخولهم كبار السن وذوى الهمم من أى بوابة كما سيحدد مسار خاص لهم

- حجز تذاكر للأطفال دون سن السادسة عشر عاما برقم الهاتف دون الرقم القومي.

- دخول الأطفال أقل من عشرة سنوات بدون تذكرة دخول.

- الالتزام بالدخول من البوابة المطبوعة على التذكرة في التاريخ المحدد للحجز

ويفتح معرض الكتاب 2021 أبوابه للجمهور مجانا من 1 يوليو المقبل، وذلك من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 10 مساء يوميا عدا يوم الجمعة، حيث تفتح أبواب المعرض في ذلك اليوم من الساعة 1 ظهرا وحتى 10 مساء.

