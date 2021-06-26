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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق .. مكافحة الإرهاب بكردستان يكشف تفاصيل هجوم أربيل |صور

مكافحة الإرهاب بكردستان
مكافحة الإرهاب بكردستان يكشف تفاصيل هجوم أربيل

 كشف جهاز مكافحة الإرهاب في اقليم كردستان العراق، اليوم السبت، تفاصيل الهجوم الذي استهدف مدينة أربيل عاصمة الإقليم الليلة الماضية.

 

وذكر بيان للجهاز، أن "طائرتين مسيرتين سقطتا قرب منزل مواطن بحديقة التفاح قرب الملا عمر في محافظة أربيل، لكن إحداهما لم تنفجر لحسن الحظ، كما لم يحدث أي ضرر في منازل المواطنين".

وأضاف، أن "طائرة مسيرة ثالثة سقطت في جبل تارين المظلم".

 

وأشار إلى أن "عبارات (قاصم الجبارين - يازهراء - اسم الله) وجدت مكتوبة على أجنحة هذه الطائرات".

وأكد البيان أن التحقيقات مستمرة وستعلن النتائج قريبا.

 

وفي وقت سابق من اليوم، سقطت ثلاث طائرات مسيرة في قرية براغ التي تبعد ثلاثة كيلومترات عن مقر القنصلية الأمريكية الجديد في أربيل.

 

واستنكرت الولايات المتحدة الهجوم بطائرات مسيرة الذي وقع الليلة الماضية بالقرب من مقر قنصليتها العامة الجديد في عاصمة إقليم كردستان العراق، مدينة أربيل.

 

وأعربت القنصلية الأمريكية في أربيل في تعليق مقتضب نشرته اليوم السبت على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عن إدانة الولايات المتحدة للهجوم الجديد على إقليم كردستان، مشددة على أنه يمثل "خرقا واضحا لسيادة العراق".

 

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العراق.. هجوم بطائرات مسيرة قرب القنصلية الأمريكية بأربيل

 

وكانت قرية براغ بمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان شمال العراق والتي تبعد 3 كيلومتراً فقط عن موقع القنصلية الأميركية في أربيل قد تعرضت للقصف بطائرات مسيّرة، صباح اليوم، فيما أشار مسؤول رفيع المستوى في محافظة أربيل إلى وقوع هجومين مشابهين قرب منطقة كومسبان التابعة لأربيل.

 

وبحسب وسائل إعلام كردية فقد أفادت مصادر أمنية بوقوع هجوم على أربيل بالطائرات المسيرة، في تمام الساعة 1:30 ليلا من يوم السبت على قرية براغ التي تبعد 3 كيلومترات فقط عن موقع القنصلية الأميركية الجديد في أربيل.

 

ووقع الهجوم بواسطة ثلاث طائرات مسيّرة محمّلة بمواد متفجرة (تي أن تي)، حيث انفجرت قنبلتان منهما، إحداهما في بستان في قرية براغ.

 

يذكر أن مطار أربيل الدولي تعرض لهجوم مماثل، في 14 ابريل الماضي، وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أن التحقيقات كشفت تعرض مطار أربيل الدولي إلى هجوم بطائرات مسيّرة محمّلة بالمتفجرات (تي ان تي)، استهدفت مقرّات قوات التحالف الدولي داخل المطار. 

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