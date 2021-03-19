أربيل العراقية تحتفل بأعياد نوروز وسط إجراءات مشددة

اعلنت غرفة العمليات في محافظة أربيل العراقية، اليوم الجمعة، عن مجموعة من الإجراءات المشددة والخاصة بالاحتلال بأعياد نوروز.





وأصدرت الغرفة بحسب البيان الصادر عنها توجيهاتها للأجهزة الأمنية والخدمية والصحية بضرورة تطبيق تلك الاإجراءات أثناء الاحتفال بأعياد نوروز.





وتمثلت الإجراءات في التنزه بشرط تطبيق التعليمات الصحية والتدابير الوقائية، وتجنب الازدحامات والتجمعات بين الأعداد الكبيرة من الأسر".





كما تضمنت أيضا حظر تنقل الشاحنات الحمل بسعة أربعة أطنان، والدراجات النارية منذ يوم 20 ولغاية 24 من شهر مارس الجاري".





وأشارت الغرفة في بيانها إلى أن شعلة نوروز الرمزية ستوقد من دون أي تجمع أو اجتماعات جماهيرية في مكان واحد في أربيل تم تحديده من قبل المحافظة.





كما تم منع أي شكل من أشكال التجمعات محذرة أي شخص يقوم بالمخالفة ستُتتخذ بحقه الإجراءات القانونية.



