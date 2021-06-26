رامي جمال يتحدث لأول مرة عن مرضه عبر إنستجرام.. فيديو

نشر الفنان رامي جمال، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له.

و علق رامي جمال قائلاً:" مساء الخير انا انهارده هعمل فيديو لاول مره اتكلم عن البهاق وارد علي كميه الاسئله اللي بتجيلي من رجاله وبنات وأمهات واتمنى يفيدكم، وربنا يشفي الجميع".

علاج رامى جمال

وكان المطرب رامي جمال، قد نشر صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر رامي جمال، بإطلالة جديدة مختلفة بشعر طويل نتيجة خضوعة لجسلة بلازما.

يذكر أن المطرب رامي جمال، طرح أغنية سينجل جديدة بعنوان "دقيقة واحدة" وذلك في أول أيام عيد الفطر المبارك.

والأغنية من ألحان ياسر أنور، ومن كلمات رفيق نجيب، وتوزيع الموسيقي وسام عبد المنعم.