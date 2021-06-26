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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ طب تكشف عن سبب ولادة أطفال بضمور العضلات| فيديو

ضمور العضلات
ضمور العضلات

قالت الدكتورة نانسى أبو شادي أستاذ طب أطفال حديثى الولادة جامعة عين شمس إن التحاليل الخاصة بالزوجين قبل الزواج،  للتأكد من وجود أوعدم وجود بعض الأمراض الوراثية أو المعدية، ومدى خطورة انتقال تلك الأمراض إلى الطرفين أو انتقالها إلى الأبناء فيما بعد، وخاصة في زواج الأقارب.

وأضافت أستاذ طب الأطفال عبر زووم في برنامج "السفيرة عزيزة" عبر فضائية "دى إم سى"، أنه يوجد جين يظهر في تلك التحاليل يسمي بـ "جين الخلايا العصبية الحركية"، الذى يساعد على الكشف عن الأمراض الوراثية والمعدية التي تكون خاملة ولا تظهر على حاملها وتنتقل إلى الطرف الآخر من خلال الاتصال الجنسي أو إلى الأطفال بالوراثة.

وأكدت  أستاذ طب الأطفال أنه عبارة عن ضعف في عضلات الجسم، كعضلة الذراع، والساق، ويلاحظ على المصابين بضمور العضلات وجود عدم تماثل بين العضلات، مضيفة أن السبب الرئيسيّ لضمور العضلات، قلة النشاط البدنيّ الذي قد يحدث بسبب الأمراض.

وأشارت أستاذ طب الأطفال، إلى أن في أول أسبوع من الإصابة بفيروس كورونا يجب أن تتابع كل أم نجلها من أجل انخفاض الحرارة.ولفتت أن الأطفال يمكن أن تظهر عليهم أعراض ضربات قلب سريعة، ومشكلات فى الصدر، وفقدان للشهية و ارق وعدم النوم لساعات طويلة.

وأكدت أستاذ طب الأطفال أن  الطفل عندما يعانى أكثر من عرضين من فيروس كورونا، يجب أن تتجه الأم باسرع وقت لـ الطبيب، موضحة أن الأعراض يمكن أن تستمر لفترة من 3 أسابيع لـ 3 أشهر قبل أن تختفي.

وأوضحت أستاذ طب الأطفال أن إصابة الأطفال بفيروس كورونا لا يمثل خطر عليهم، موضحة أن علاج الأطفال أسهل من علاج الكبار.

أستاذ الطب الأطفال الأمراض الوراثية الخلايا العصبية الحركية قلة النشاط البدني ضمور العضلات

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