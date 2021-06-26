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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول رد من رئيس الوزراء البريطاني على استقالة وزير الصحة

أول رد من بوريس جونسون
أول رد من بوريس جونسون على استقالة وزير الصحة البريطاني

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه "يأسف" لتلقي استقالة وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، بعد خرقه قواعد التباعد الاجتماعي وتصويره يقبل ويعانق مساعدته ف مكتب وزارة الصحة بلندن.

وذكر بوريس جونسون في رده على استقالة وزير الصحة البريطاني "على مات هانكوك أن يترك منصبه فخورا جدا بما حققه.. ليس فقط في معالجة أزمة كورونا "كوفيد-19" ولكن حتى قبل أن ينتشر الوباء".

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني "أنا ممتن لدعم هانكوك وأعتقد أن مساهمته في الحياة العامة لم تنته بعد"، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

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وأعلن وزير الصحة البريطاني، اليوم السبت، استقالته من منصبه لانتهاكه إجراءات التباعد الاجتماعي للحد من تفشي فيروس كورونا، بعد تسريب لقطات خادشة جمعته بكبيرة مساعديه.

وقال وزير الصحة البريطاني في خطاب استقالته "آخر شيء كنت أريده هو أن تصرف حياتي الخاصة الانتباه عن التركيز الفعال الذي يقودنا للخروج من هذه الأزمة".

بدأت الفضيحة عندما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، مقطع فيديو وصورا، تظهر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك وهو يقبل ويعانق كبيرة مساعديه جينا كولادانجيلو، وكلاهما متزوجان، لتنتشر اللقطات بسرعة غير مسبوقة في وسائل الإعلام، لتصبح الحديث الأول للبريطانيين.

وتقول صحيفة "ذا صن" إن جينا كولادانجيلو، صاحبة الـ43 عاما، عينها هانكوك العام الماضي، وتحصل على مرتبها من أموال دافعي الضرائب، وانغمس في علاقة غرامية معها، بينما يسيطر الوباء على بريطانيا.

واعتذر وزير الصحة البريطاني عما بدر منه عقب انتشار الصور، بينما أكد متحدث باسم الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون قبل اعتذاره ولديه ثقة كاملة في هانكوك.

وقال هانكوك في بيان مقتضب بعد الفضيحة "أقر بأنني انتهكت قواعد التباعد الاجتماعي في هذه الظروف.. خذلت الشعب وأنا آسف جدا"، لكن الواقعة كانت كافية ليفقد أي سلطة معنوية وأخلاقية وفتحت الباب للمطالبة برحيله.

وعلى خلفية فضيحة وزير الصحة البريطاني، طالب حزب العمال المعارض باستقالة هانكوك ومحاسبته، بل قد يواجه اتهامات بالمحسوبية لتعيين جينا، وهي صديقة له منذ سنوات، في منصب كبيرة مساعديه.

وكان دنكان بيكر النائب عن شمال نورفولك في بريطانيا أول من دعا وزير الصحة البريطاني إلى الاستقالة، قائلا إنه "فشل" في عدد من الإجراءات، وأضاف "لن أتغاضى بأي شكل من الأشكال عن هذا التصرف.. لقد أبلغت الحكومة برأيي".

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