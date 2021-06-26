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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد سد واو فى السودان.. تعرف على مساعدات مصر لدول حوض النيل

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى

تظل مصر على مدار التاريخ هى أم الدنيا التى تحرص دائماً على الاهتمام بالقارة السمراء انطلاقاً من دورها الريادى بالمنطقة، من خلال تقديم المساعدات والدعم لكافة الدول الأفريقية ليس فقط فى مجال الموارد المائية بل فى كافة المجالات.

 

وتقوم وزارة الموارد المائية والرى بجهود كبيرة من أجل تنمية علاقاتها الثنائية مع مختلف دول القارة خاصة دول حوض النيل، من خلال توظيف الوزارة لخبراتها وإمكانياتها فى دعم هذا التوجه ولخدمة الدول الإفريقية الشقيقة فى كافة المجالات المتعلقة بالموارد المائية، حيث  يمثل التعاون الثنائى لا سيما مع دول حوض النيل أحد المحاور الرئيسية فى السياسة المصرية الخارجية، كما تعتبر من أهم عوامل النجاح فى دعم العلاقات المصرية مع دول حوض النيل من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على دول حوض النيل.

 

وأعلنت وزارة الرى اليوم، عن توقيع بروتوكول للتعاون الفنى فى مجال الموارد المائية بين وزارة المواد المائية والرى بمصر ووزارة الموارد المائية والرى بجنوب السودان والمتضمن مشروع إعداد دراسات جدوى إنشاء سد واو المتعدد الأغرض بجنوب السودان، ويقع المشروع على نهر سيوى أحد فروع نهر الجور الرئيسى بحوض بحر الغزال وعلى مسافة ٩ كيلومترات جنوب مدينة واو بجنوب السودان ويهدف لتوليد ١٠.٤٠ ميجاوات من الكهرباء بالاضافة لتوفير مياه الشرب لحوالى ٥٠٠ الف نسمة والاستفادة من المياه فى الرى التكميلي لحوالى ٣٠ - ٤٠ ألف فدان.

 

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى قامت بإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية  المتكاملة للمشروع بالاستعانة بخبراء المركز القومي لبحوث المياه لاعداد الدراسات الهيدرولوجية والهيدروليكية والأعمال المساحية والخرائط الكنتورية لموقع السد وبحيرة التخزين ، وكذلك الدراسات الجيولوجية والجيوتكنيكية والإنشائية والبيئية وأعمال التصميمات المبدئية للسد والمنشآت التابعة له.

 

كما تم التعاقد مع وزارة الكهرباء والطاقة لإسناد أعمال التصميمات الخاصة بالمحطة الكهربائية وملحقاتها ودراسة الجدوى الاقتصادية لها من خلال إحدى الشركات المتخصصة التابعة لها  والتي تعاونت مع احدي المكاتب الاستشارية الكبرى لاعداد الدراسات المطلوبة.

 

وقامت الوزارة بالانتهاء من جميع الدراسات الفنية والاقتصادية وتسليمها الى الجانب الجنوب سودانى في ورشة عمل ضخمة عقدت بمدينه واو بحضور السادة المسئولين الحكوميين والفنيين وممثلي المجتمعات المدنية بالولاية وبعض الشركات الاستثمارية في شهر فبراير  ٢٠١٥.

 

6 محطات مياه شرب جوفية في جوبا عاصمة جنوب السودان 
 

تم تنفيذ مشروع إنشاء 6 محطات مياه شرب جوفية في نطاق مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان وهي محطة المستشفى القبطي بمونيكي ومحطة الحي الشعبي - حي البركة ومحطة كلية القانون بجامعة جوبا ومحطة الإستاد الرياضي بمدينة جوبا ومحطة سكن أساتذة جامعة جوبا ومحطة الحي الشعبي – ليمون غابا.


والمحطات مزودة بطلمبات تعمل بالطاقة الشمسية وخزانات بسعة 36 متر مكعب لتخزين المياه وكذلك إنشاء خطوط مواسير بأطوال مختلفة تنتهي بصنابير مياه عامة لاستخدام الأهالي بهدف توفير مياه الشرب النقية لسكان المناطق، وتهدف المحطة الواحدة خدمة حوالي 2000 نسمة من مواطني جمهورية جنوب السودان الشقيقة، وقد بلغت نسبة التنفيذ في المشروع 92 % ومن المقرر الانتهاء من المشروع فى أوائل شهر ابريل 2021

 

إنشاء (5) خزانات أودية بأوغندا 
 

في إطار مشروعات التعاون الفني مع وزارة المياه والبيئة الأوغندية يجري إنشاء 5 خزانات أودية لحصاد مياه الأمطار لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين والثروة الحيوانية. 

 

ويجري العمل حالياً علي تنفيذ الخزانات في خمس مقاطعات بأوغندا وهي لياتوندي، راكاي، سوروتى ، أويام، أباك . وتتضمن الأعمال بكل خزان إنشاء خزان أرضي سعة عشرة ألاف متر مكعب، حوض للترسيب للتخلص من المواد العالقة، غرفة طلمبات الضخ وعدد (1) طلمبة تعمل بالطاقة الشمسية لضخ المياه من الخزان الأرضي للخزانات العلوية، بالإضافة إلى عدد (2) خزان علوى PVC سعة كل منهما عشرة أمتار مكعبة، وشبكة من المواسير مختلفة الأقطار، ووحدات توزيع المياه، وثلاث أحواض لشرب الماشية. ويحيط بالخزان سور بارتفاع 1,5 متر من الأسلاك الشائكة مزود ببوابة رئيسية لتنظيم دخول المعدات والأفراد.

 

مصر تساعد الكونغو بإنشاء وتشغيل مركز التنبؤ بالأمطار فى كينشاسا
 

في إطار المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل والتي تتبناها الحكومة المصرية، يأتي مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بغرض تعظيم استخدام الموارد المائية وبناء وتقوية قدرات إدارة هذه الموارد.
وحرصاً من مصر على الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والبيانات وسبل التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية.

 

وتم إدراج مشروع إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار والفيضان داخل دولة الكونغو الديمقراطية على أن يكون مقره بالعاصمة كينشاسا،كما ستقوم مصر بتدريب طاقم المركز الكونغوليين على نظم التنبؤ بالأمطار والفيضان وتحليل الصور الجوية وتشغيل نظم المعلومات الجغرافية والنمذجة الهيدرولوجية وكتابة التقارير الفنية المتخصصة.

 

وتم نقل الأجهزة والمعدات الخاصة بمركز التنبؤ من مقر القطاع بمدينة نصر إلى قاعدة شرق الجوية بمطار القاهرة الدولى تمهيداً لنقلها إلى مطار كينشاسا ثم إلى مقر المركز بكينشاسا، والذى سيعقبه سفر الخبراء المصريين من قطاع التخطيط لتركيب الأجهزة الخاصة بالمركز وتجهيزه وبدء التشغيل التجريبى وتدريب السادة الكونغوليين المسئولين عن تشغيل وصيانة المركز خلال الفترة من (16 – 23) مايو 2021 وذلك استعداداً للإفتتاح الرسمى للمركز المقرر له يوم السبت الموافق 22 مايو 2021 بمشاركة السادة الوزراء من الجانبين.
 

من جانبه أفاد الدكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل، بأن القطاع يقوم بتنفيذ مشروعات التعاون مع الكونغو الديمقراطية وأثيوبيا حيث تم متابعة دراسة الطلبة الوافدين بمنح دراسية ضمن مشروعات التعاون الثنائى مع كلا البلدين حيث تم إيفاد طالب من دولة أثيوبيا لنيل درجة الدكتوراه بكلية الهندسة بجامعة القاهرة كذلك طالب كونغولي لنيل درجة الماجستير بكلية الهندسة جامعة القاهرة. والمشاركة في الوفد المصرى في زيارة إلى الكونغو الديمقراطية للتباحث مع الجانب الكونغولى حول إمكانية اشتراك مصر في تنفيذ المراحل القادمة من مشروع سد إنجا وكذلك تفعيل الربط الكهربائي مع سد إنجا في يناير 2020 ، فضلاً عن استقبال الكوادر الفنية من دول حوض النيل ضمن دبلومة معهد بحوث الهيدروليكا والقاء محاضرات عن تاريخ التعاون مع دول حوض النيل في يناير 2020
 

وأضاف الدكتور أحمد بهاء الدين بأن الإدارة المركزية للتعاون الخارجي تقوم بالتنسيق والتعاون فيما يخص المياه العابرة للحدود ومتابعة الملفات الخاصة بالتعاون مع المنظمات العربية والإسلامية والأوربية والمتوسطية والدولية وغير ذلك من المنظمات ذات الصلة. وتمثل الإدارة المركزية للتعاون الخارجي وزارة الموارد المائية و الري على المستوى الفني في مجلس وزراء المياه الأفارقة, ومجلس وزراء المياه العرب, و الاتحاد من اجل المتوسط, وبرنامج تطوير البنية التحتية بأفريقيا PIDA.حيث قامت الإدارة  بالإعداد والتنسيق والمشاركة في العديد من المحافل الدولية وتنظيمها لتقوية العلاقات الإقليمية مع دول القارة الأفريقية بالإضافة إلى مشاركتها في المحافل الدولية والعربية والإسلامية وكذلك إعداد سرد تاريخي وإنشاء قاعدة بيانات لتلك الاجتماعات والمحافل لدعم التنسيق المؤسسي لتلك المحافل، كما تشارك في برنامج تنمية البنية التحتية بافريقيا PIDA التابع لمفوضية الاتحاد الأفريقي بهدف وضع برامج لتنمية البنية التحتية في افريقيا في مجالات الطاقة والمياه والنقل والاتصالات عن طريق دعم تنفيذ العديد من المشروعات الهامة.

مصر الدول الافريقية الموارد المائية وزارة الموارد المائية والري الري

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