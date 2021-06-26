تعود للسبعينيات .. للبيع في مزاد علني الكلاسيكية بورشه 934/5 .. صور

استطاعت شركة بورشه الألمانية، أن تخلق حالة فريدة عبر اصداراتها المتنوعة، بعد أن حققت شهرة واسعة في مجال تصنيع السيارات، و ذلك منذ أن تأسست في عام 1931 على يد المهندس النمساوي فارديناند بورشيه، و منذ هذا التاريخ و يشهد السوق العالمي للسيارات، العديد من الطرازات القوية، و التي تحمل شعار الصانع الألماني المحترف.

و تعد السيارة صاحبة هذا الموضوع و هي النسخة بورشه 934/5، واحدة من الإصدارات القوية، و التي باتت تحمل الكثير من العلامات الكلاسيكية، نسبة إلى انطلاقتها الأولى و التي كانت في عام 1977، و لكن تتجه الأنظار نحو هذه النسخة الكلاسيكية خاصة في شهر أغسطس من العام الجاري، بعد أن اختير هذا الموعد لعرضها للبيع في مزاد علني.

الظهور الخاص لـ بورشه 934/5

ظهرت السيارة بورشه 934/5 للمرة الأولى خلال سبعينيات القرن الماضي، بل شاركت في سباق 12 Hours of Sebring، بواسطة السائق المخضرم بيتر جريج وجيم بوسبي، و استطاعت أن تحقق هذه النسخة أن تحقق المركز الأول، بينما تمكن فريق Brumos من حصد المركز الثالث.

رحلة بورشه 934/5

تعتبر هذه السيارة من الـ 10 نسخ الأولى في تاريخها، و امتلكها القائد بوسبي لفترات طويلة، حيث استمرت معه طوال فعاليات سباق موسم 1977، بل تمكن في حصد المركز الثاني خلال سباق لاجونا سيكا الشهير، ليقوم بعد ذلك ببيعها لـ مونتي شيلتون، الذي قام بتطويرها حتى أن باتت تعمل إلى العام 1983 خلال فعاليات التسابق، و تمتعت بقدرات قياسية بقوة 3000 سي سي، مع قاعدة عجلات يبلغ طولها نحو 2.272 مم، و طول كلي يقدر بـ 4.291 مم، و عرض يبلغ 1.775 مم، و 1.320 مم للارتفاع.

من المتوقع أن تتراوح القيمة السعرية للسيارة الكلاسيكية بورشه 934/5، بين 1.3 مليون دولار و1.6 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 24 مليون و 800 ألف جنيه.