عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البوستة الفرنساوي.. مبنى قديم عمره 154 سنة أصبح من تراث بورسعيد

صدى البلد

مبني البوستة الفرنساوي بمحافظة بورسعيد مازال متواجدا حتي وقتنا ويقع عند ناصية تلاقي شارعي صفية زغلول (اوجيني) وشارع ممفيس بالقرب من باب رقم 8 الجمركي، والذي شهد إصدار مجموعة من الطوابع الفرنسية تم إستخدامها فى مصر بعد توشيحها بقيمة العملة المصرية “مليم”، وبعضها تم توشيحه باسم {بورسعيد} واستمر مكتب البريد الفرنسى فى بورسعيد فى الفترة من 1867ـ1899

تمر على هذا المبنى وتراه مجرد شيء قديم ربما لا قيمة له، من فرط مظاهر الإهمال الواضحة عليه تماما، لكنك ستغير وجهة نظرك تماماً عندما تكمل القراءة هنا، لتعرف قصة أحد المبانى التاريخية المهمة فى مدن القناة، وربما تصاب بدهشة عندما تعرف أنه عبارة عن مكتب بريد تحول إلى كباريه قبل عشرات السنين فى بورسعيد.

ونري في الصورة الأولي خلف مبني البوستة ذلك المخزن الكبير العالي الارتفاع وكان قد بني في الأساس كمغلق (مخزن) لبيع الأخشاب والتي كانت المادة الأساسية للبناء في بورسعيد في ذلك الوقت وكان عرق الخشب والذي كان يستعمل كعمود تستند عليه بلكونات البيوت والبالغ ارتفاعها 6امتار بنصف فرنك اي ما يساوي قرشان صاغ في ذلك الوقت.

وتستمر رحلة ذلك المبني، عندما استأجرته شركه كوكاكولا كمخزن لها ومقر لبيع منتجاتها ثم تستولي عليه شركة تجارة الأغذية والسلع التموينية ببورسعيد واستقطع جزءا منه على الناصية المطلة علي شارعي محمد محمود وممفيس.

 وهو من منشآت الجاليات الأجنبية بمدينتى الإسماعيلية وبورسعيد فى عصر الأسرة العلوية (1220-1372هـ/1805-1952م) دراسة آثارية معمارية فنية”.

يقع المبنى بمدينة بورسعيد بنطاق حى الشرق» حى الإفرنج» بشارع صفية زغلول» شارع أوجينى سابقا»، ويرجع تاريخ إنشاء مبنى البريد الفرنسى إلى عام 1867م/1284هـ، أى قبيل افتتاح القناة للملاحة بعامين تقريبا، وشيده الخواجة جان باتست بيير وكان فرنسى الجنسية، ويذكر المؤرخ اليونانى ديمتريوس خالدبيس فى كتابه «ذكريات وأحداث فى بورسعيد» وتحديداً فى صفحة 129 أنه عند افتتاح قناة السويس أقيم حفل كبير بهذه المناسبة العظيمة فى مبنى البريد «البوستة الفرنسية»، وظل المبنى يستخدم كمكتب بريد ومقر لإقامة مدير البوستة انطوان جريما.

المفاجأة والإثارة كانت فى تحول المبنى فى وقت ما إلى كباريه وتحديدا فى 9 أكتوبر سنة 1943م بعد أن بيع إلى سيدة فرنسية تدعى تريزا جوزيف رومانو.


أما عن سبب إنشاء مبنى البريد لما كان لموقع مدينة بورسعيد عند المدخل الشمالى لقناة السويس التى تربط شرق العالم بغربه، وتوافد أعداد كبيرة من الجاليات الأجنبية سواء للإقامة أو للعمل فى مشروع حفر القناة، كذلك تردد أعداد كبيرة من البحارة الأجانب عند دخول السفن ميناء بورسعيد للقيام بأعمال الشحن أو التفريغ، أصبح هناك الحاجة لوجود مكتب بريد قريب من الميناء ليكون همزة الوصل بين هؤلاء الأجانب وذويهم.

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة

ويبقى المبنى حتى يومنا هذا وقد إنتقلت ملكيته إلى أحد رجال الأعمال، ويعد من أهم المبانى التراثية  المميزة وتم إدارجه فى قائمة المبانى ذات الطراز المعمارى المميز، إلا انه مغلق ويعانى الإهمال والشروخ الواضحة بالواجهات وسقوط بعض الأجزاء، فهل سيتم ترميم وإحياء المبنى للحفاظ على ما تبقى من تراث المدينة أم ستناله معاول الهدم؟

FB_IMG_1624639651733
FB_IMG_1624639651733
بورسعيد رجال الأعمال محافظة بورسعيد مدن القناه مكتب بريد الفرنسية المصرية

موضوعات متعلقة

دعاء أول جمعة في رمضان 2021 .. أدعية مستجابة رددها الآن

قضية التخابر.. أسرار وحقائق الجماعة الإرهابية مع حماس والحرس الثوري الإيراني

احذر.. هاكرز يستغلون ثغرة لغلق حسابك على واتسآب باستخدام رقمك

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان ودعاء الرسول عند الإفطار

دعاء استقبال شهر رمضان .. ردد هذه الأدعية المستجابة

دعاء رؤية هلال رمضان .. 17 كلمة حث عليها النبي الكريم

افتتاح مكتب بريد أبو نجاح بـ الشرقية.. والأهالي: نشكر الرئيس السيسي .. صور

فتاوى تشغل الأذهان.. حكم أخذ لقاح كورونا في نهار رمضان .. حكم تأجير عقار لبنك.. هل الاتصال هاتفيا بالمريض له نفس ثواب زيارته؟.. هل يأثم من أخذ شيئا بسيف الحياء؟

ترشيحاتنا

بالسلام الجمهوري.. مراسم استقبال الرئيس السيسي بالعراق| شاهد

خايفين نصحى نلاقيه توقف.. وزير النقل : الخط الأول للمترو يحتاج للتطوير بشكل كامل

الرقابة المالية تطالب المركز الإقليمي للتمويل المستدام بوضع الاقتصاد المصري على خريطة الاقتصاد الأخضر

بعد عام من الإجراءات الاحترازية.. أول دولة أوروبية تلغي جميع قيود كورونا

سماجة .. هالة سرحان تعلق على أزمة ياسمين صبرى وزوجة كريستيانو رونالدو

بسعر 1400 جنيه.. ريلمي تطلق أحدث إصدارتها منخفضة التكلفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدل الاغتصاب الزوجي.. أسبابه ومدى تأثيره نفسيًا على المرأة.. ولماذا يمارس الرجل هذا الفعل ؟

تبدأ خلال أيام.. اعرف رسوم تراخيص البناء والفئات المستثناة من تطبيق الاشتراطات

على نايل سات.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي

السيسي: نتطلع إلى تطوير التعاون الثنائي مع العراق

كيلو الفراخ بـ 22 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبط والأرانب

انفجار خلايا الدم والعروق..شابة تصاب بـ أعراض غريبة بعد تلقيها لقاح كورونا

سبب بكائها وحقيقة اعتزالها | الليلة.. أول ظهور لـ علا غانم على الهواء مع لميس الحديدي

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يونيو 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعدم وجود لحم.. عريس يترك عروسه ليلة الزفاف ويتزوج من أخرى

قصة حب بين امرأة طويلة وقزم تكسر الرقم القياسي لموسوعة جينيس.. فيديو

شاهد.. لحظة انهيار مبنى ميامي الشاهق فوق رؤوس سكانه

قرود شرسة تغزو أسطح المنازل في حي سكني بالسعودية.. فيديو

فيديو

فيديوجراف .. من هي جينا كولانجيلو عشيقة وزير الصحة البريطاني

فيديوجراف| ماوكلي فيتنامي يعيش في الأدغال ولم يشاهد امرأة في حياته

تعمل منذ نعومة أظافرها .. حكاية فتاة عشرينية مع مهنة السباكة .. فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل إحباط أكبر قضية تهريب سيارات في مصر

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

مروه حموده تكتب: حسبك شخص لا يخون

د. محمد مبروك يكتب: ويبقى الوطن

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «2»

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

اﻟﻤﺰﻳﺪ