مصرع شاب على يد آخر في مشاجرة بـ الدقهلية

بسبب مشاجرة مصرع شاب بمحافظة الدقهلية

لقى شاب منذ قليل مصرعه بإحدى قرى محافظة الدقهلية إثر وقوع مشاجرة بينه وبين آخر.



وورد اخطارا لمديرية أمن الدقهلية من مركز منية النصر بوقوع مشاجرة في قرية الرياض بين محمد عماد الأسيوطي - 27 عاما - المقيم بقرية برمبال القديمة وأحمد سامي التهامي - 23 عاما - مقيم بقرية الرياض.

نتج عن المشاجرة وفاة الأخير في الحال بطلق خرطوش بالصدر، وفر الجاني هاربا وجاري البحث عنه بمعرفة الشرطة.

وتم نقل الجثة إلى مستشفي منية النصر بمحافظة الدقهلية للعرض علي مفتش الصحة، وعلي الطب الشرعي لمعرفه سبب الوفاة، وجاري تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.