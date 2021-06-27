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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد قتلى انهيار مبنى ميامي الأمريكية .. فيديو

صدى البلد

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الأحد، بارتفاع عدد قتلى انهيار مبنى بالقرب من مدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية.

 

وقالت الوكالة إن حصيلة قتلى فيانهيار مبنى بالقرب من ميامي ارتفعت إلى 5 أشخاص، وفقا لما ذكرته دانيلا ليفين كافا، عمدة ميامي.

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وقالت عمدة ميامي إن أطقم الإنقاذ إنها عثرت على جثة أخرى وسط الأنقاض، وكذلك رفات بشرية أخرى.

وأضافت أن اكتشاف الجثة أدى إلى انخفاض عدد المفقودين إلى 156 شخصاً.

وتابعت أن عمال الإنقاذ واصلوا تجاوز جبل الحطام الضخم مع كلاب الإنقاذ وأجهزة السونار بحثًا عن أي ناجين. وقالت:"لا تزال أولويتنا القصوى هي البحث والإنقاذ وإنقاذ أي حياة نستطيع إنقاذها".

وفي وقت سابق من يوم السبت، أعاقت الحرائق والدخان المتصاعد من أعماق الأنقاض الخرسانية والمعدنية لمبنى سكني منهار مكون من 12 طابقًا بالقرب من ميامي جهود الإنقاذ حيث تسابق عمال الطوارئ لانتشال أي ناجين تحت جبل الأنقاض.

استخدم رجال الإنقاذ تكنولوجيا الأشعة تحت الحمراء والمياه والرغوة لمحاربة الحريق، الذي لم يتضح مصدره، وقالت دانييلا ليفين كافا عمدة ميامي ديد إن الدخان كان التحدي الأكبر. في مؤتمر صحفي، وصفت الحريق بأنه "عميق للغاية" وقالت إن رجال الإنقاذ واجهوا "صعوبات لا تُصدق" بسبب النيران.

ميامي أطقم الإنقاذ اخبار العالم اسوشيتد برس فلوريدا الأمريكية

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