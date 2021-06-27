بسعر 1400 جنيه.. ريلمي تطلق أحدث إصدارتها منخفضة التكلفة

كشفت شركة ريلمي Realme، لأول مرة عن هاتف Realme C11 (2021)، و المخصص للفئة الاقتصادية ذات السعر مقابل القيمة، في روسيا الشهر الماضي، واليوم تطلقه العلامة التجارية الصينية للبيع في دولة جديدة.

سعر هاتف ريلمي (2021) Realme C11

وبحسب موقع "gsmarena" التقني، أطلقت ريلمي هاتف Realme C11 (2021)، رسميا للبيع في الهند، بإصدار واحد من السعة التخزينية، حيث يأتي الجهاز بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، مقابل سعر 95 دولار (أي ما يعادل 1400 جنيه مصري).

مواصفات هاتف ريلمي Realme C11



وتم تصميم هاتف Realme C11 (2021)، بشاشة عالية الدقة بقياس 6.5 بوصة، من نوع IPS LCD، و بجودة +HD، تبلغ دقتها 720 x 1600 بكسل، محمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass 3، تحتوي على نوتش على هيئة قطرة ماء أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية لإجراء مكالمات الفيديو وصور السيلفي.

هاتف Realme C11 (2021)

معالج هاتف ريلمي Realme C11

كما زودت ريلمي هاتف Realme C11 (2021)، بمعالج Unisoc SC9863A، بدقة تصنيع 28 نانومتر، كما الهاتف بواجهة المستخدم Realme UI Go، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11، كما يأتي الجهاز أيضا مزودًا بفتحة ثلاثية للبطاقات بحيث لا يضطر المستخدم إلى الاستغناء عن إحدى بطاقات الاتصال SIM مقابل إضافة بطاقة microSD لتزويده بسعة تخزين إضافية الجهاز.

كاميرا هاتف ريلمي Realme C11

ولعشاق التصوير الفوتوغرافي، جاء هاتف ريلمي C11 (2021)، بكاميرا أساسية واحدة بدقة 8 ميجابكسل في الخلف، وأخرى للتصوير السيلفي بدقة بدقة 5 ميجابكسل داخل نوتش قطرة ماء، ويأتي الهاتف الجديد منخفض التكلفة بجسم مصنوع من البلاستيك، يزن 190 جراما.

بطارية هاتف ريلمي Realme C11

ويحتوي هاتف ريلمي Realme C11 (2021)، على بطارية عملاقة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 10 وات، يتم شحنها عبر منفذ microUSB، ويتوفر الهاتف فى لونين هما الرمادي والأزرق، للبيع عبر موقع ريلمي الرسمي بالهند، أو موقع شركة أمازون الإلكتروني.