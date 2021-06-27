زيارة تاريخية وعلاقات ممتدة ..كهرباء مصر على أبواب العراق

زيارة تاريخية للرئيس السيسى إلى بغداد، تأتي انعكاساً لقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والعراق حكومةً وشعباً، ولتؤكد حرص مصر على دعم هذه العلاقات وتطويرها نحو أفاق أرحب في إطار وحدة المصير والتحديات، وتلبيةً للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.



وأكد الرئيس تطلع مصر إلى تطوير التعاون الثنائي مع العراق إلى إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي، خاصةً في ظل التحديات الكبيرة، التي تموج بها المنطقة، فضلاً عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا.

ومن أهم المشاريع بين مصر والعراق هو مشروع الربط الكهربائى بين البلدين ، وتشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، حيث ترتبط مصر كهربائيًا مع دول الجوار شرقًا وغربًا مع كل من الأردن وليبيا، ويتم حاليًا إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائي مع الأردن لتصل إلى 2000 و3000 ميجاوات بدلًا من 450 ميجاوات حاليًا لتصل مستقبلا للعراق .

وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك فوائد عديدة لمشروعات الربط الكهربائى بين الدول أن من بينها الفوائد الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والقانونية، موضحا أن من هذا المنطلق تعمل مصر بقوة فى اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائى والذى يلعب دوراً هاماً فى تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل.

وأوضح شاكر أن مصر ترتبط كهربائيا مع دول الجوار شرقاً (مع الأردن) وغربا (مع ليبيا)، وجنوبا (مع السودان) ويجرى العمل حاليا على دراسة رفع قدرات الربط الكهربائى مع دول المشرق والمغرب العربى، وجارٍ حالياً الانتهاء من دراسة الربط الكهربائى مع العراق عن طريق الأردن، بالإضافة إلى مشروع الربط الجارى تنفيذه مع المملكة العربية السعودية ومن خلاله سيتم ربط مصر بدول الخليج وآسيا.

ويرى شاكر، أن الربط الكهربائى بين قارتى إفريقيا وأوروبا سوف يعمل على استيعاب الطاقات الكهربائية الضخمة التى سيتم إنتاجها من مصادر الطاقات المتجددة فى إفريقيا، لذلك تحرص مصر على دعم جهود الدول الإفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة خاصةً فى ظل ما تتمتع به الكثير من الدول الإفريقية من العديد من مصادر الطاقة المتجددة غير المستغلة، ومن المنتظر أن تكون مصر أحد المحاور الأساسية لنقل الطاقة الكهربائية النظيفة إلى أوروبا.

دراسة لرفع قدرة خط الربط الكهربائي مع الأردن إلى 3000 ميجاوات ليصل العراق

قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: إنه تم مؤخرا توقيع اتفاق لرفع قدرات الربط الكهربائي بين مصر والأردن إلى 3000 ميجاوات، ووقع على الاتفاقية من الجانب المصري الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومن الجانب الأردني، المهندسة هالة زواتي، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية.

وأوضح المصدر أن ذلك الاتفاق جاء بعد مباحثات ثنائية استمرت يومين بين مصر والأردن ، لدراسة رفع سعة خط الربط الكهربائى بين مصر والأردن ليصل مستقبلا إلى العراق.

وركزت المناقشة على الدراسة التى قامت بها مصر لرفع سعة الخط الحالى من ٤٠٠ إلى 3000 ميجا وات لزيادة كفاءة الخط فى التصدير الى العراق مستقبلا.

وتابع المصدر أن المباحثات تمت بين رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندسة صباح مشالى و المدير العام لشركة الكهرباء الأردنية.

كما أكد أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أن مشروعات الربط الكهربائي تعد مصدر قوة لمصر خلال الفترة المقبلة؛ لأنها تزيد التعاون الاقتصادي بين مصر ودول العالم، موضحًا أن تصدير الكهرباء يسهم فى زيادة الدخل القومي لمصر وسوقًا جاذبة للاستثمار فى الطاقة بالمستقبل.

