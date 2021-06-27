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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لعشاق الألعاب.. مايكروسوفت تزود ويندوز 11 بميزات جديدة

ويندوز 11
ويندوز 11

كشفت شركة مايكروسوفت Microsoft، النقاب عن الإصدار التالي من نظام التشغيل ويندوز 11، والذي يجلب العديد من الميزات الجديدة لأجهزة الكمبيوتر، من بينها العديد من المميزات الجديدة لمحبي الألعاب.

 

وبحسب ما ذكره موقع "techstory"، أعلنت عملاقة التقنية الأمريكية يوم الخميس الماضي، خلال حدث إطلاق Windows 11، عن أنها تختبر بعض الوظائف المخصصة للألعاب منذ عدة أشهر، والموجه لأجهزة الكمبيوتر من Xbox، لتحسين تجربة اللعب لنظام التشغيل ويندوز 11.

 

ويندوز 11 يقضي على متصفح مايكروسوفت الشهير "إكسبلورر"

بعد الإعلان عنه رسميا.. كيف يمكن تحميل ويندوز 11 والأجهزة المناسبة له

 

ميزات الألعاب في ويندوز 11 :


سيدعم نظام التشغيل أندرويد 11، تقنية التخزين السحابي من مايكروسوفت، والذي يسمح للاعبين بتشغيل ألعاب Xbox Series X عبر خدمة التخزين السحابي، ولعب ألعاب Xbox على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم عبر تطبيق مخصص لأكس بوكس.

ويوفر تطبيق Xbox الجديد المدمج في نظام التشغيل، أكثر من مئة لعبة متنوعة، مع إمكانية تشغيل الألعاب عبر الإنترنت عبر خدمة xCloud السحابية، ويسمح لك تكاملها ببث الألعاب من سحابة مايكروسوفت،

وأحد الميزات الرئيسية المخصصة للألعاب، يدعم ويندوز 11 وحدات تحكم Xbox X و S، ولكنه يتطلب أحدث محركات أقراص NVMe لتسريع أوقات تحميل الألعاب.

وبالإضافة إلى ذلك، يقدم ويندوز 11 ميزة Auto HDR، المتاحة لأجهزة اكس بوكس، والتي توفر دعما لتقنية HDR تلقائيا وهو ما يتيح ألوان أفضل و سطوعا أفضل في ظروف الإضاءة المختلفة أثناء تشغيل الألعاب.

وكما يضم ويندوز 11، تقنية DirectStorage المخصصة للألعاب، والتي تتيح للاعبين تحميل الألعاب بشكل أسرع.

 

أهم مزايا نظام التشغيل ويندوز 11

أضافت مايكروسوفت دعما رئيسيا لتنزيل التطبيقات عبر متجر Microsoft، جانب إلى جنب تثبيتها عبر متجر تطبيقات شركة أمازون Amazon، وتستخدم الشركة الأمريكية تقنية جسر إنتل Intel bridge، لتحقيق هذا التكامل، مما يوفر تجربة سلسة وسريعة لتشغيل التطبيقات الخارجية، ومع وجود عدد كبير من تطبيقات أندرويد المتاحة حاليًا، يبدو أن Windows 11 سيكون نظام تشغيل أكثر جاذبية لتشغيل تطبيقات الهاتف المحمول عبر الحواسيب.

مايكروسوفت ويندوز 11 Xbox تقنية HDR أمازون

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