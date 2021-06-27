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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توفر فرصة عمل لشاب..

الدراجة الجماعية تجذب الأطفال والشباب على كورنيش طور سيناء الجديد

الدراجة الجماعية
الدراجة الجماعية

جذبت الدراجة الجماعية الأطفال والشباب من رواد ممشي أهل مصر وكورنيش طور سيناء الجديد  والتي كانت فكرة أحد الشباب لتوفير فرصة عمل له ومشروع صغير يدر دخلا له  وخاصة بعد أن أصبح كورنيش طور سيناء متنزه لأهالي طور سيناء .


يقول الشاب منصور جابر أنه فكر نفسه في فرصة عمل وقام بشراء هذه الدراجة الجماعية  ووضعها أمام الحدائق العامة وعلي الكورنيش  وممشي أهل مصر  لممارسة رياضة الدراجة الجماعية مشيرا إلي أن قيادة الدراجة الجماعية تضفي جو المرح والفرحة لدي الأطفال والشباب 


واضاف جابر أن الدراجة لاقت اقبال كبير وخاصة من الأطفال والأسر بطور سيناء .
وأشار جابر أن سوف يحلم بتطوير مشروعه بأشكال أخري من الدراجات سواء الجماعية أو الفردية من أجل تشجيع رياضة الدراجات والحفاظ علي البيئة من تلوث عادم السيارات  وخاصة أن رأسمال جنوب سيناء الحفاظ علي بيئة خالية من التلوث .


وأكد منصور أن أسعاره تناسب الجميع  تبدأ من ٥ جنيهات  والساعة ب ١٢٠جنيها لخمسة أشخاص   وأن تكون جولتهم علي الكورنيش أو حدائق الزهراء .


وكان كورنيش طور سيناء الجديد وفر العديد من فرص العمل للشباب علي طول الكورنيش وتم افتتاح العديد من الخدمات عليه.


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الدراجة الجماعية علي كورنيش طور سيناء

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الدراجة الجماعية اطفال طور سيناء الكورنيش ممشى أهل مصر سيناء

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