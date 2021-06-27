عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر سكودا فابيا هاتشباك 2021 في الإمارات.. تبدأ من 14 ألف درهم | صور

سعر و مواصفات سكودا
سعر و مواصفات سكودا فابيا موديل 2021 فى الامارات

تتنافس كبرى شركات السيارات على إرضاء الشباب من خلال إصدارات تحظى بإعجابهم، ولعل من أبرزها فئة “هاتشباك”، نظراً لصغر حجمها و سهوله قيادتها، بالإضافة للتصميم المتماشي مع انطلاقة وحيوية الشباب، وعدم تفضيلهم للسيارات السيدان أو الدفع الرباعي، التى يراها الأغلب منهم غير مناسبة لفئتهم العمرية.

 

و من بين أكثر الطرازات الحديثة الشهيرة التى تلقى قبولاً واسعاً بين منافسيها، سكودا فابيا هاتشباك موديل 2021 فى سوق الإمارات للسيارات.
 

تتمتع السيارة سكودا فابيا هاتشباك موديل 2021 بمحرك 3 سلندر، بسعة 1000 سي سي متصل بشاحن توربيني، يخرج قوة 108 حصان، ويولد عزم 151 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات، تعتمد على تقنية الدفع الأمامي، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كلم/س.


حصلت سكودا فابيا هاتشباك موديل 2021 على مصابيح أمامية وخلفية ذات اضاءة هالوجين مع استخدام مصابيح ليد نهارية، وكشافات ضباب أمامية وخلفية لأن تساعد السائق علي السير وسط غيوم النهار، جنوط رياضية بقياس 14 بوصة.

 

زودت سيارة سكودا فابيا هاتشباك موديل 2021 بحزمة من التجهيزات الحديثة، أبرزها فتحة سقف كهربائية، ومرايا جانبية كهربائية، شاشة وسطية بقياس 5 بوصة، ونظام دخول ذكي بدون مفتاح وزر لبدء التشغيل والإيقاف، ومكيف هواء من النوع الأوتوماتيكي ثنائي المناطق مع وجود فتحات مكيف خلفية، ومقود من الجلد يمكن من خلاله التحكم في الوسائط.

 

أسعار سكودا فابيا موديل 2021 فى الإمارات:

الفئة الأولى TSI ACTIVE بسعر 47 ألف درهم.
الفئة الثانية TSI STYLE بسعر 62 ألف درهم.

هاتشباك الشباب سكودا فابيا سوق الإمارات للسيارات الأمامي

موضوعات متعلقة

سعر و مواصفات سكودا رابيد موديل 2021 في السعودية | صور

رسميا.. سكودا العالمية تعلن إطلاق إينياك Sportline iV 2021 الكهربائية

من الأفضل.. مقارنة بين سكودا اوكتافيا وتويوتا كورولا 2021| صور

ترشيحاتنا

السيسي يشارك في اجتماع رباعي خلال زيارته لـ بغداد

تحصيل 10 ملايين جنيه من 700 عميل مخالف بـ الإسكان الاجتماعي.. تفاصيل

قفشة يثير التساؤلات بصورة مع عبدالله جمعة... شاهد

اتحاد الكرة يستطلع رأي الأندية فى إقامة دورى الرديف.. تفاصيل

أول زيارة لرئيس مصري منذ 30 عاما.. كيف استقبل العراقيون السيسي؟

الطرف الأضعف.. تعليق مفاجئ من مدرب كايزر تشيفز عن مواجهة الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموقف النهائي لـ الأهلي من عرض العين لضم "ديانج"

بشرى سارة.. صرف معاش إضافى لأصحاب المعاشات فى قانون التأمينات الجديد

ابنة هبة قطب تعيد " خناقة المايوهات " للساحة : لازم نضغط على البنات لحد ما يقلعوا

شاب يعتدي بالضرب على فتاة في الشارع.. فيديو

بعد تصديق الرئيس |5 مفاجآت يتنظرها الملايين أول يوليو المقبل

حقيقة تخفيض عدد سنوات الدراسة بالدبلومات الفنية .. مجلس الوزراء يوضح

على نايل سات.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي

وائل جمعة كلامه سليم.. خالد الغندور ينصف الأهلي بشأن طرد لاعب الترجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب يوضح علاقة عملية تكميم المعدة والسمنة بعلاج تأخر الحمل

طريقة عمل المنسف الأردني .. خطوة بخطوة

ترحيب بريطاني برحيل وزير الفضيحة.. وهذه حالة زوجته اليوم.. صور

لعدم وجود لحم.. عريس يترك عروسه ليلة الزفاف ويتزوج من أخرى

فيديو

ابنة هبة قطب.. ماذا حدث لفتاة المايوه الشرعي دينا هشام "فيديوجراف"

فيديوجراف.. شهادات فتيات استخدمن تطبيق حنين حسام

فيديوجراف .. من هي جينا كولانجيلو عشيقة وزير الصحة البريطاني

فيديوجراف.. ماوكلي فيتنامي يعيش في الأدغال ولم يشاهد امرأة في حياته

المزيد

ساحة رأي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق .. «الأمان»

مني داوود تكتب: صندوق رسائلك

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

مروه حموده تكتب: حسبك شخص لا يخون

د. محمد مبروك يكتب: ويبقى الوطن

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ