سعر سكودا فابيا هاتشباك 2021 في الإمارات.. تبدأ من 14 ألف درهم | صور

تتنافس كبرى شركات السيارات على إرضاء الشباب من خلال إصدارات تحظى بإعجابهم، ولعل من أبرزها فئة “هاتشباك”، نظراً لصغر حجمها و سهوله قيادتها، بالإضافة للتصميم المتماشي مع انطلاقة وحيوية الشباب، وعدم تفضيلهم للسيارات السيدان أو الدفع الرباعي، التى يراها الأغلب منهم غير مناسبة لفئتهم العمرية.

و من بين أكثر الطرازات الحديثة الشهيرة التى تلقى قبولاً واسعاً بين منافسيها، سكودا فابيا هاتشباك موديل 2021 فى سوق الإمارات للسيارات.



تتمتع السيارة سكودا فابيا هاتشباك موديل 2021 بمحرك 3 سلندر، بسعة 1000 سي سي متصل بشاحن توربيني، يخرج قوة 108 حصان، ويولد عزم 151 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات، تعتمد على تقنية الدفع الأمامي، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كلم/س.



حصلت سكودا فابيا هاتشباك موديل 2021 على مصابيح أمامية وخلفية ذات اضاءة هالوجين مع استخدام مصابيح ليد نهارية، وكشافات ضباب أمامية وخلفية لأن تساعد السائق علي السير وسط غيوم النهار، جنوط رياضية بقياس 14 بوصة.

زودت سيارة سكودا فابيا هاتشباك موديل 2021 بحزمة من التجهيزات الحديثة، أبرزها فتحة سقف كهربائية، ومرايا جانبية كهربائية، شاشة وسطية بقياس 5 بوصة، ونظام دخول ذكي بدون مفتاح وزر لبدء التشغيل والإيقاف، ومكيف هواء من النوع الأوتوماتيكي ثنائي المناطق مع وجود فتحات مكيف خلفية، ومقود من الجلد يمكن من خلاله التحكم في الوسائط.

أسعار سكودا فابيا موديل 2021 فى الإمارات:

الفئة الأولى TSI ACTIVE بسعر 47 ألف درهم.

الفئة الثانية TSI STYLE بسعر 62 ألف درهم.