أخصائي تغذية: مشروب عصير البرتقال مفيد لـ إنقاص الوزن ..فيديو

مشبع ويسد الشهية..

قال الدكتور محمد رحيم ، أخصائي التغذية العلاجية، إن مشروب عصير البرتقال مفيد جدا ومهم في التخسيس والدايت، موضحا أن مشروب عصير البرتقال مشبع ويسد الشهية خاصة للأشخاص الذين يحبون الأكل.

وأضاف أخصائي تغذية خلال برنامج «تتبيلة» المذاع على قناة «صدى البلد» أن بعض الأشخاص يحبون العمليات لتكون حلا أسرع وأسهل لـ إنقاص الوزن ، ولكن من المهم أيضا ممارسة الرياضة للحفاظ على جسم مثالي ورشيق، مشددا على ممارسة الرياضة نصف ساعة يوما.

وأشار أخصائى التغذية العلاجية، إلى أنه توجد أقراص مستخلصة من نبات صبار هوديا، مشيرا إلى أن لا يفضل تناول وجبات التي تحتوي على النشويات قبل النوم مباشرة لـ إنقاص الوزن .

وأوضح أخصائي تغذية أن تناول قطعة واحدة من الحلويات مع مشروب مثل الشاى باللبن أو النسكافيه لا يسبب أى مشكلة ومن الضرورى تناول العصائر فى فصل الصيف لتعويض ما يفقده الجسم من سوائل.



ونوه بأن القهوة الخضراء المتوفرة فى الأسواق و المحتوية على نبات الجارسينيا والتى توجد بأطعمة كثيرة مثل الكرنب، يفضل تناولها بدلا من الكافيين والمنبهات مثل الشاي والقهوة العادية.



وفي ظل تفشي فيروس كورونا التاجي، يحتاج الجميع تناول مشروبات تقوي المناعة، ويعد مشروب عصير البرتقال أقوى مشروب يعزز أداء المناعة لمكافحة العدوى و الفيروسات .

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1- عصير البرتقال يحتوي على مجموعة مختلفة من الفيتامينات و المعادن منها البروتين، فيتامين c، البوتاسيوم، الفولات، والمغنيسيوم.

2- غني بفيتامين c وبالتالي يعزز الجهاز المناعي بشكل كبير ويحميك من الإصابة بالبرد أو الإنفلونزا ويقتل الفيروسات.

3- يساعد في تعزيز تكوين العظام وتضميد الجراح وصحة اللثة وذلك بفضل فيتامين سي.

4-البرتقال مصدر ممتاز للبوتاسيوم المعدني الذي ينظم ضغط الدم ويمنع فقد العظام ويحمي من أمراض القلب والسكتة الدماغية.

5- عصير البرتقال غني بالمواد المضادة للأكسدة والتي تساعد في الوقاية من العديد من الأمراض، خاصة السرطان.

6- يزيد عصير البرتقال من درجة الحموضة في البول، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بحصى الكلى.

7- أظهرت بعض الدراسات أن شرب عصير البرتقال يقلل من العديد من عوامل الخطر لأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول المرتفع ويساعد على الحفاظ على صحة قلبك.