7 سنوات من الإنجاز.. تنفيذ 21 مشروعا لتطوير مدينة رشيد في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه وعلى مدار سبع سنوات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد التنمية ومسيرة الإنجازات شهدت البحيرة طفرة وثورة في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة ، تم خلالها تحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال فترة قصيرة من الزمن .

وأشار هشام آمنة إلى اهتمام القيادة السياسية بتطوير مدينة رشيد كمشروع قومي لما تتمتع به من مقومات سياحية وتاريخية وثقافية وتراثية، إضافةً إلى إنشاء مدينة رشيد الجديدة على غرار مدينة العلمين بالتزامن مع تطوير المدينة التاريخية والتراثية والتى تشهد حالياً العديد من الأعمال فى مختلف القطاعات .

وأوضح محافظ البحيرة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مدينة رشيد الجديدة لتكون على غرار العلمين الجديدة وكذا بشاير الخير ٤ هدية السيد الرئيس للبحيرة والتي ستحقق نقلة نوعية بالمنطقة .

وأكد أن البحيرة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، ومنها ما يتم من إنجازات بعدة قطاعات بمركز ومدينة رشيد زهرة النيل الخالد ومنها .

مشروعات قومية برشيد

وأوضح محافظ البحيرة، أن مشروع ميناء الصيد بتكلفة إجمالية ٦٠٠ مليون جنية على مساحة ٤٨ ألف م٢ ومكون من ١٢ مبني ورصيف بطول ٨٥٠ م وسعة الميناء ٥٠ مركب / ساعة ويعد هو الأول من نوعه بمصر.

وأضاف أن اعمال تطوير مدينة رشيد باجمال ٢١ مشروع بتكلفة تتجاوز 254.5 مليون جنية، تم الانتهاء من ١١ مشروع منها بتكلفة إجمالية ١٤٨ مليون جنية وجاري العمل بعدد ١٠ مشاريع بتكلفة إجمالية ١٠٦ مليون و٥٠٠ ألف جنيه، مضيفًا أن إنشاء مدينة رشيد الجديدة والتى صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠١٩ بإعادة تخصيص مساحة ٣١٨٥ فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لإنشاء مدينة رشيد الجديدة، بواجهة شاطئية بطول ١٠ كم وتبعد عن الطريق الدولى ٥ كم ومقسمة إلي ٣ مساحات منها ٤٤٣ فدان المثلث الذهبي - ٢٠٠٠ فدان - ٧٤٢ فدان بواجهة شاطئية بطول ١٠ كم .

أشار محافظ البحيرة، إلي أن بشائر الخير ٤ إحدى هدايا السيد الرئيس لمحافظة البحيرة، بتخصيص ٤٢ فدان مشروع بشاير الخير ٤ وهو عبارة عن ٦٦ عمارة ستضم عدد ٤٦٢٩ وحدة سكنية والمشروع سيضم مسجد على مساحة ٧٧٠م٢ ومدرسة ٣٣ فصل ومستشفي بطاقة ١٥٠ سرير بالإضافة إلى محال تجارية على مساحة ٩٠٠ م٢ ومراكز حرفية على مساحة ٧٥٠م٢، للقضاء على العشوائيات للحفاظ على صحة وكرامة الإنسان المصري بالإسراع ببناء سكن آدمي يليق بالإنسان، ويحفظ كرامته حيث شهدت منطقة الكسارة برشيد إنشاء ٥ عمارات بـ ١١٧ وحدة سكنية و٩ ومحال تجارية بتكلفة إجمالية ٢١ مليون جنية .

وأشار محافظ البحيرة إلى أن ما تم خلال السبع سنوات الماضية وبدعم وتوجيهات السيد الرئيس الذي يولي المحافظة إهتماماً كبيراً ودعماً متكامل لا ينقطع شهد تنفيذ ٤٤٢١ مشروع على أرض المحافظة في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ ٧٨.٧ مليار جنيه ، تم الانتهاء من ٣٧٢٩ مشروع بتكلفة إجمالية ٤١.٥ مليار جنيه و٦٩٢ مشروع جاري العمل بها بتكلفة إجمالية ٣٧.٢ مليار جنيه.