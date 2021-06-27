وزير البترول يعتمد حركة تنقلات جديدة في القطاع.. أسماء ومناصب

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد 27 يونيو 2021، حركة تنقلات محدودة بقطاع البترول بهدف دعم الشركات والمواقع البترولية بالكفاءات والخبرات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية ، وشملت الحركة التي تهدف لشغل المواقع الشاغرة الأتي:

- المهندس محمد عبدالعزيز حلمي إسماعيل، وكيلا لوزارة البترول والثروة المعدنية لشئون البترول بوزارة البترول والثروة المعدنية.

المهندس شريف علي حسب الله شديد، وكيلا لوزارة البترول والثروة المعدنية لشئون البترول بوزارة البترول والثروة المعدنية.

المهندس محمد سمير محمد عبداللطيف، رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة رشيد للبترول.

المهندس عصام الدين محمد علي العجراوي، رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الفرعونية للبترول.



وتفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية وعدد من أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله وقيادات قطاع البترول أمس مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور الجارى تنفيذه حالياً في محافظة الإسكندرية بتكلفة استثمارية نحو ٤ر٢ مليار دولار ، في إطار استراتيجية تطوير مصافى التكرير التي تنفذها الوزارة بهدف تأمين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي ، حيث تضيف التوسعات الجديدة 60% زيادة في الطاقة التشغيلية الحالية للمصفاة البالغة حالياً 100 ألف برميل للمساهمة في توفير طاقات جديدة من المنتجات البترولية عالية الجودة .

وأكد المهندس طارق الملا أن هذا المشروع يأتى فى إطار استراتيجية واضحة يتم تنفيذها برؤية واعية من القيادة السياسية للوصول إلى الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية بنهاية عام 2023 ، موضحاً أن مصفاة تكرير ميدور بعد تشغيل مشروع التوسعات العام المقبل ستكون قادرة على الإسهام بنحو 40% من الكميات التى يتم استيرادها لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى ، خاصة أن التوسعات الجديدة تضاعف إنتاج المصفاة من البنزين والسولار ووقود النفاثات من حوالى 3 مليون طن سنويا حالياً إلى نحو 5ر6 مليون طن في غضون ٣ سنوات ، لافتا الي ان التوسعات تمثل امتداد لمصفاة ميدور التي تواكب الحداثة في مجال التكرير منذ انشائها وستوفر انتاجا يواكب اعلي المواصفات العالمية للمنتجات البترولية بما يلبي متطلبات السيارات الحديثة ويتيح الدخول للسوق العالمي بتصدير الفائض من منتجات بترولية مطابقة للمواصفات.