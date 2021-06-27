يحمي من الضغط والسرطان والزهايمر .. فوائد غير متوقعة لـ الكرز

يعد الكرز من الفواكه الطبيعية الغنية الفوائد الصحية ويحتوى على قدر كبير من العناصر الغذائية المهمة لصحة وحيوية الجسم وحمايته من الأمراض.

ووفقا لما أورده موقع “ Women’s Health ” قال دكتور كيري جانس، ودكتور سامانثا كاسيتي، إن تناول الكرز يمنح الجسم فوائد صحية قد لا يتوقعها أحد حيث تساعد هذه الفاكهة الكرز في الوقاية من التجاعيد وهذا يرجع إلى محتواها العالي من فيتامين C ومضادات الأكسدة الأخرى التي تثبط الالتهاب والإجهاد التأكسدي .

فوائد الكرز

ومن أهم فوائد الكرز أنه يقلل تناول الكرز من خطر الإصابة بالسرطان، إذ يحتوي على مادة البوليفينول، وهي مركبات مفيدة قد تكون لها تأثيرات مضادة للسرطان، كما يساعد الكرز في خفض ضغط الدم، حيث تعتبر هذه الفاكهة غنية بمركبات البوليفينول الواقية التي تم ربطها بتحسين مستويات ضغط الدم.

وأضاف" كاسيتي "أن مركبات البوليفينول تزيد من إنتاج أكسيد النيتريك وتحسن وظيفة الخلايا في الأوعية الدموية، وبالإضافة إلى ذلك يساعد الكرز في إبطاء تدهور القدرات الإدراكية، بفضل الأنثوسيانين، ويحسن عمل وظائف المخ و يقوى الذاكرة، ويقلل من الالتهاب، ويقاوم الإجهاد التأكسدي في الدماغ مما يخفض خطر الإصابة بمرض الزهايمر وأنواع الخرف الأخرى.

يخفض تناول الكرز من خطر الإصابة بأمراض القلب، إذ تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الكرز على إرخاء الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب والضغط، بالإضافة إلى أن الكرز يساعد في علاج مرض السكري من النوع 2 والوقاية منه.

يساعد تناول الكرز على النوم بشكل أفضل والتخلص من الأرق والاضطرابات المختلفة وذلك بسبب احتوائه على هرمون الميلاتونين الذي يتحكم في دورة النوم والاستيقاظ.