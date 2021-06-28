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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإنتهاء من تحويل الدائري إلى 7 حارات في 30 يونيو المقبل

وزير النقل: حظر سير الميكروباصات على الدائري بعد تشغيل الأتوبيس الذكي

المهندس كامل الوزير،
المهندس كامل الوزير، وزير النقل

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنه لن يتم السماح بمرور الميكروباص علي الطريق الدائري عند وجود الاتوبيس الذكي وسيتم إزالة 2000 منزل لتوسعة الطريق الدائري.

 

وأضاف «الوزير» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن الانتهاء من تحويل الدائري إلى 7 حارات في 30 يونيو المقبل،  مشيرا إلى أن توسعة الدائري عند كوبري المنيب إلى 8 حارات تنتهي 30 أغسطس المقبل. 


وأوضح كامل الوزير ، أن الانتهاء من تطوير الطريق الدائري نهاية العام الجاري  وسيتم تدشين منظومة النقل الذكي لأول مرة في مصر على الطريق الدائري. 


وشدد كامل الوزير، على أنه ما نفعله على الطريق الدائري اليوم كان يجب أن يحدث منذ 10 سنوات في ظل وجود  213 ألف سيارة تتحرك على الدائري يوميا.


وعن التعويضات قال الوزير إن قيمة تعويض الغرفة الواحدة 40 ألف جنيه في المنازل التي يتم إزالتها لتوسعه الطريق الدائري وأن المعتدون علي أملاك الدولة في حرم الدائري سيتم تعويضهم عن المباني فقط.
 

اقرأ أيضا | كامل الوزير: النيل خالد ومياهه ستستمر في التدفق من المصب

أكد المهندس الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن نهر النيل يستمر في التدفق من منابع النيل إلى دول المصب، مشيرا إلى أن نهر النيل نهر خالد ومياهه ستستمر في التدفق من الحبشة إلى دولتي المصب.


وأضاف كامل الوزير، أن نسبة الإشغال في قطارات الصعيد تتجاوز 120% وتصل إلى 200% في الأعياد، مشيرا إلى أن القطار الكهربائي أسرع وأكثر حمولة وأقل تلوثا للبيئة.

وأضاف المهندس الفريق كامل، أن درسنا الأماكن التي تحتاج إلى القطار الكهربائي السريع، مستدركا أن القطار السريع من السخنة إلى العلمين يخدم تجمعات سكنية في السخنة والسويس.


وتابع المهندس الفريق كامل، أن دراسات القطار السريع من السخنة للعلمين بدأت منذ عام 2015، لافتا إلى أن شركات مصري تعمل في القطار الكهربائي السريع.

وأكمل المهندس الفريق كامل، أن بدء تشغيل القطار السريع السخنة مطروح يوليو 2023، وسيكون هناك قطار سريع للصهيد بسرعة 230 كيلومترا  في الساعة وقطار إقليمي بسرعة 160 كيلومترا في الساعة.


أكد كامل الوزير وزير النقل، أن نسبة الإشغال في قطارات الصعيد تتجاوز 120% وتصل إلى 200% في الأعياد، مشيرا إلى أن القطار الكهربائي أسرع وأكثر حمولة وأقل تلوثا للبيئة.

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