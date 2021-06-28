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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بأيدي مصرية

وزارة الإنتاج الحربى تعلن بدء تفعيل عقود تصنيع أول أتوبيس كهربائي مصري

أول أتوبيس كهربائى
أول أتوبيس كهربائى

أعلنت  وزارة الإنتاج الحربى، اليوم عن بدء تفعيل التعاون المشترك بين الوزارة وشركة صناعة وسائل النقل mcv، يأتي ذلك إيماناً من وزارة الإنتاج الحربى بدور القطاع الخاص. 

حضر الاحتفال المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وهم: اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال و نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ورئيسى هيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية والمهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة صناعة وسائل النقل فى إطار توقيع عقد التعاون بين وزارة الإنتاج الحربى وشركة mcv.


نتج عن هذا التعاون المشترك بين وزارة الإنتاج الحربى وشركة صناعة وسائل النقل mcv إنتاج أول أتوبيس كهربائى مصرى بأيدى مصرية، وذلك من منطلق رؤية مصر 2030 ومواكبة التطور العالمى لصناعة الأوتوبيسات التى تعمل ببدائل الوقود والتحول للعمل بالكهرباء، حيث يقدم هذا التعاون مركبات أكثر محافظة على البيئة ومحاربة للتلوث، خاصةً وأن الشركة  تعمل فى هذا المجال منذ 25 عاما، ويستهدف هذا التعاون إبراز مدى تعاون الدولة ممثلة في وزارة الإنتاج الحربى والقطاع الخاص ممثل في شركة صناعة وسائل النقل mcv.

و صرح المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى أن هذا التعاون يؤكد الإصرار علي تعميق وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأتوبيسات فى مصر والعوائد الإقتصادية بزيادة نسبة المكون المحلى لتصل إلى أكثر من 60%، حيث أن تصميم الأوتوبيس بالكامل تم بواسطة مهندسين مصريين وتصنيع كل أجزاء الهيكل الخارجى والداخلي للأوتوبيس تم تصميمها وتصنيعها في مصر من (زجاج / إطارات / كراسى /المواد الخام الأساسية مثل الفيبر والصاج الخارجى لجسم الأتوبيس).

وأعرب المهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة mcv عن مدى سعادته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى نظرا لما تتمتع به شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانيات وقدرات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وخبرات بشرية ذات كفاءة عالية، مشيراً فى كلمته إلى أن التعاون بين وزارة الإنتاج الحربى وشركة mcv يؤكد على أهمية تعاون القطاعين العام والخاص.

كما أوضح محمد عيد بكر المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمى للوزارة أن تلك الصناعة تساعد على الحفاظ على البيئة من الانبعاثات الضارة للوقود التقليدى، حيث أن الأتوبيس الكهربائى يستطيع العمل متواصل بشحنة واحدة لمسافة تصل من300 كم إلى 350 كم حسب ظروف التشغيل ودرجة الحرارة والسرعة القصوى له 70 كم/ساعة، بالاضافة إلى أنه يعمل في درجات حرارة متفاوتة تصل إلى 45 درجة مئوية ويحتوى هذا الأوتوبيس على 49 مقعد.

وزارة الإنتاج الحربي MCV وسائل النقل القطاع الخاص التنمية المحلية وزيرة البيئة وزير التنمية المحلية وزير قطاع الاعمال وزيرة التجارة والصناعة محافظ القاهرة النقل العام أتوبيس كهربائى إنتاج أول أتوبيس كهربائى رؤية مصر 2030 صناعة الأوتوبيسات توطين تكنولوجيا تصنيع الأتوبيسات

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