وزير النقل لعمال ورش كوم أبو راضي: ما تخلوش حد يلعب في دماغكم ..فيديو

وزير النقل

عاتب المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عمال ورش كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف بسبب تنظيم وقفة احتجاجية بعد مروره عليهم بيوم واحد قائلا « ما تخلوش حد يلعب في دماغهم وإجتهادكم سيحقق لكم حوافز مادية ويحافظ على سمعتك ».



وأضاف وزير النقل خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد أنّ الهيئة لديها خطة لتحديث جميع العربات، ولا مانع من الاستعانة بشركات خارجية، والتعاقد معها بسعر مناسب لإنجاز الأعمال المطلوبة.



وناشد وزير النقل العمال بضرورة العمل لمدة 7 ساعات يوميًا، مع حافز إضافي لمن يعمل 3 ساعات، معاتبًا العمال على الوقفة الاحتجاجية التي نظموها، وأن من يعمل سيحصل على نظير عمله أما من يمارس الفساد فسوف يأخذ جزاءه.



وقال وزير النقل، أثناء تفقده ورش كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف، إن الرئيس السيسي وجه بتجديد عربات السكك الحديدية التي تسير على كافة الخطوط..



وتابع وزير النقل أنّ هناك عربات في المرحلة الأولى، يجري إنهاء الأعمال الأخيرة بها لتكون جاهزة للاستخدام بعد إعادة تلوينها وتركيب المقاعد بها.



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أكد المهندس الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن نهر النيل يستمر في التدفق من منابع النيل إلى دول المصب، مشيرا إلى أن نهر النيل نهر خالد ومياهه ستستمر في التدفق من الحبشة إلى دولتي المصب.



وأضاف كامل الوزير، أن نسبة الإشغال في قطارات الصعيد تتجاوز 120% وتصل إلى 200% في الأعياد، مشيرا إلى أن القطار الكهربائي أسرع وأكثر حمولة وأقل تلوثا للبيئة.

وأضاف المهندس الفريق كامل، أن درسنا الأماكن التي تحتاج إلى القطار الكهربائي السريع، مستدركا أن القطار السريع من السخنة إلى العلمين يخدم تجمعات سكنية في السخنة والسويس.



وتابع المهندس الفريق كامل، أن دراسات القطار السريع من السخنة للعلمين بدأت منذ عام 2015، لافتا إلى أن شركات مصري تعمل في القطار الكهربائي السريع.



وأكمل المهندس الفريق كامل، أن بدء تشغيل القطار السريع السخنة مطروح يوليو 2023، وسيكون هناك قطار سريع للصعيد بسرعة 230 كيلومترا في الساعة وقطار إقليمي بسرعة 160 كيلومترا في الساعة.