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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير النقل

وزير النقل : إنشاء 22 محورًا على نهر النيل.. فيديو

صدى البلد

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن محور ديروط يعد واحدًا من ضمن 22 محورًا من المقرر إنشاؤها في نفس الوقت على نهر النيل، مضيفًا أنّ مصر في تاريخها لم تبني إلا 38 محورًا فقط.

وأضاف وزير النقل خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أنه جرى تخطيط المحاورعلى أن يمتد المحور من الطري الصحراوي الشرقي حتى الصحراوي الغربي، من أجل ربط الأماكن البعيدة، وتقارب مصالح المواطنين، من الشرق إلى الغرب بكل سهولة.

وأشار وزير النقل، إلى أنّ الهدف من كثرة المحاور هو ربط المناطق النائية الكائنة شرق النيل بالمناطق الصناعية في غرب النيل، إلى جانب خدمة المصالح المشتركة بين المواطنين وتقريب المسافات، مشيرًا إلى أن الرئيس وجه بأن تكون أقصى مسافة بين المحورين 25 كيلو متر.

وأردف وزير النقل أن الـ 22 محورًا، المقرر إنشاؤها تم إنهاء بعضهم وسيكون هناك مرحلة ثانية لاستكمال جميع المحاور، مشيرًا إلى أن الهدف من كثرة المحاور هو ربط المناطق النائية الكائنة شرق النيل بالمناطق الصناعية غرب النيل.

أمّا بالنسبة لمحور أسوان فأكد كامل الوزير وزير النقل أنه سيتم منع مرورو السيارات من على المحور، لحين إنشاء واحد بديل، للحفاظ على الخزان، مشيرًا إلى أن أول محور سوف يتم افتتاحه هو محور ديروط، ليكون هناك 5 محاور منتهية في مصر في ذلك الوقت، وسوف يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتصف يوليو.
 

 

اقرأ أيضا | كامل الوزير: النيل خالد ومياهه ستستمر في التدفق من المصب

أكد المهندس الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن نهر النيل يستمر في التدفق من منابع النيل إلى دول المصب، مشيرا إلى أن نهر النيل نهر خالد ومياهه ستستمر في التدفق من الحبشة إلى دولتي المصب.


وأضاف كامل الوزير، أن نسبة الإشغال في قطارات الصعيد تتجاوز 120% وتصل إلى 200% في الأعياد، مشيرا إلى أن القطار الكهربائي أسرع وأكثر حمولة وأقل تلوثا للبيئة.

وأضاف المهندس الفريق كامل، أن درسنا الأماكن التي تحتاج إلى القطار الكهربائي السريع، مستدركا أن القطار السريع من السخنة إلى العلمين يخدم تجمعات سكنية في السخنة والسويس.


وتابع المهندس الفريق كامل، أن دراسات القطار السريع من السخنة للعلمين بدأت منذ عام 2015، لافتا إلى أن شركات مصري تعمل في القطار الكهربائي السريع.

وأكمل المهندس الفريق كامل، أن بدء تشغيل القطار السريع السخنة مطروح يوليو 2023، وسيكون هناك قطار سريع للصهيد بسرعة 230 كيلومترا  في الساعة وقطار إقليمي بسرعة 160 كيلومترا في الساعة.


أكد كامل الوزير وزير النقل، أن نسبة الإشغال في قطارات الصعيد تتجاوز 120% وتصل إلى 200% في الأعياد، مشيرا إلى أن القطار الكهربائي أسرع وأكثر حمولة وأقل تلوثا للبيئة.

وزير النقل النقل نهر النيل صدى البلد كامل الوزير

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