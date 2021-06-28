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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طلبت الزواج منه ومهرها رقم صادم ..شيرين عبد الوهاب .. مغرومة أم مخدوعة ؟

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

لاشىء يعلو عبر مواقع التواصل الإجتماعى خلال الساعات الماضية سوى أسم شيرين عبد الوهاب ، وذلك بعد المكالمة التى زعم انها لوالد الفنان حسام حبيب ،  يتحدث فيه على خطة ابنه حسام حبيب للزواج سرا على الفنانة شيرين عبد الوهاب،  وذلك من أجل إنجاب أطفال .

 

كما اعترف فى المكالمة - التى قيل انها منسوبة اليه - بحصول ابنه على أموال شيرين عبد الوهاب ، واستكمل أيضا أن ابنه يتحكم في كل حساباتها البنكية ويأخذ أموالا منها دون الرجوع إليها، مشيرا إلى أن شيرين عبد الوهاب  شخصية (ملولة) وتطلب منه الطلاق باستمرار ، وهو مانفاه جملة وتفصيلاً . 

وفى السطور التالية نرصد ابرز التصريحات التى أثارتها شيرين عبد الوهاب عن زواجها من الفنان حسام حبيب وقصة الحب التى جمعت بينهما ، خاصة بعدما تساءل الجمهور هل شيرين عبد الوهاب مغرومة بـ زوجها أم مخدوعة ؟ ، لتظل تلك الأجابة عند “ صوت النيل ” ، كما لقبت ، والتى لم تخرج حتى الان باى تصريح يكشف موقفها من هذا التسريب .

تظل الأجابة عند شيرين عبد الوهاب وحدها وهى التى ستحدد اذا ما كانت  بالفعل مغرومة وما حدث هو خداع ولكن للجمهور أم العكس  ، خاصة ان حتى الان لم يتم رفع دعوى فضائية على من سرب هذا الخبر كرد فعل طبيعى اذا ما كان التسجيل الصوتى غير صحيح  ، فاحترام الحياة الخاصة للفنانين أمر حتمى ، الا ان الدعم الذى حصلت عليه شيرين من جمهورها خلال الساعات الماضية يجعلها مضطرة الى الخروج لتوضيح الامر ، خاصة  بعد تصدر هاشتاج “ كلنا شيرين ” مواقع التواصل الإجتماعى  .

هو احنا ينفع نتجوز ؟ 

 

بتلك الجملة صرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب لـ زوجها حسام حبيب عن رغبتها فى الزواج منه ، مؤكدة انها بادرت بالتصريح عن رغبتها فى الزواج منه ، الا مازحها قائلاً :" لو كنت صبرتى شوية كنت طلبت منك أنا "، وكان ذلك خلال حفل عشاء دعاها اليه ، حيث صرحت انها فى تلك اللحظة شعرت بالحب تجاه . 

مهرى 25 قرش بمنتهى فخر : 

 

كما كشفت شيرين عبد الوهاب خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامية وفاء الكيلانى عن قمية المهر الذى قدمه اليها حسام حبيب ، حيث اكد انه بمنتهى الفخر 25 قرش ، الا انها اكدت إيضاً ان مهرها المعنوى كان “ الدنيا كلها بين ايديها ” - بحسب قولها - مؤكدة انها لم تتخيل يوماً انه سيكون زوجها .

 

بناتى يحبون حسام حبيب جداً  

 

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب ، عن علاقة بناتها “ مريم ” و" هنا " بزوجها حسام حبيب ، حيث اكدت انهم يحبونه بشكل كبير ، مؤكدة انها تعامل معها فى احدى لحظات غضبها ، بشكل به الكثير من الأحتواء .

قمور أووى : 

 

كعادة شيرين عبد الوهاب تفضل ان تتحدث بعفوية مع جمهورها على المسرح ، حتى ان تسبتت تلك العفوية فى اثارة الجدل ، وكان لزوجها نصيب من تلك المزحات عبر المسرح،حيث حرصت شيرين على صعود حسام حبيب على مسرح فى أحدى حفلاتها ، لتقول له عبر المكيرفون “ أمور أووى “، ثم جمعهم دويتو عبر المسرح من خلال اغنية ” كل ما أغنى " ، التى سبق وان قدموا سوياً . 

شيرين عبد الوهاب حسام حبيب تسريب مكالمة والد حسام حبيب شيرين

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